Sereniteit is het ordewoord voor Team Evenepoel in 2022

“Zo’n hype als die rond de Giro wil ik niet meer”, zegt Patrick Lefevere. “Ik wil de schuld niet op de pers steken want dat zou niet correct zijn. Wij moeten ook rustiger blijven.”

Er is vorig jaar te veel gebeurd rond zijn 21-jarige kopman, vindt hij: de torenhoge verwachtingen rond de Giro, de mislukking op de Olympische Spelen, de rel na het WK… Het nieuwe seizoen moet serener. Lefevere wil Evenepoel beter beschermen en soms zal dat zijn door neen te zeggen tegen zijn renner. Een voorbeeld: “Na het WK was hij beter niet naar Extra Time gegaan. Je wist dat ze hem uit zijn kot gingen lokken. Dat gedoe kon worden vermeden.”

“Tegelijk moet het publiek beseffen dat renners anders zijn dan vroeger. Johan Museeuw zei 25 jaar geleden nooit wat zijn ambitie was, zelfs intern niet. Tom Boonen was al wat anders. Die pakte zijn verantwoordelijkheid en zei ‘geen probleem’ als er naar hem gekeken werd. En nu is er de generatie van Evenepoel. Die zegt gewoon: ‘Ik ga winnen’. Maar dan wint hij niet en dan is hij een diknek, terwijl het voor hem alleen maar een manier is om zichzelf te motiveren. Die manier van communiceren is gewoon veranderd.”

Belgische helpers

De rondekern rond Evenepoel krijgt dit jaar een Belgisch kleurtje. Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder zijn speciaal aangetrokken om hem bij te staan. Lefevere: “Vervaeke rijdt behoorlijk bergop. Vorig jaar was hij twintigste in de Giro door aan te klampen. Hij heeft er zich bij neergelegd dat hij een goede domestique kan zijn voor Evenepoel.”

Van Wilder zal af en toe zijn eigen kans krijgen, maar moet op termijn de eerste luitenant van Evenepoel worden. “We hebben in het verleden gezien dat hij een enorm potentieel heeft. Dat talent verdwijnt niet. Het eerste wat we hebben gedaan, is maken dat Van Wilder opnieuw gezond kan zijn. Hij had al een afspraak in het ziekenhuis in Herentals voor een operatie aan zijn knie, wij hebben geholpen om hem een beetje voor te laten kruipen.”

Patrick Lefevere: "Ik ga met veel interesse kijken wat Remco Evenepoel dit jaar in het hooggebergte kan." Beeld BELGA

Daarnaast is er nog Mauri Vansevenant. Lefevere hoopt dat de jonge West-Vlaming weer een stap vooruit zet. “Niemand had gedacht dat Vansevenant zich zo snel ging ontwikkelen vorig jaar. Maar dan heeft hij slecht gereageerd op zijn tweede vaccinatie. In de tweede helft van het seizoen was de constante weg. Geen drama, hij zit nog in een leerproces.”

2022 moet een nieuwe start zijn. Ook voor de samenwerking tussen Vansevenant en Evenepoel? Onlangs doken verhalen op dat het tussen de twee niet botert en dat er zelfs ruzie was in Tokio. “Ik geloof daar niets van”, zegt Lefevere. “Ik ken Vansevenantje, en zijn vader ken ik nog beter. Wim zou me zeker hebben gebeld als er een probleem was. Ik spreek ook vaak genoeg met Evenepoel en zijn vader. Ook zij hebben nooit iets verteld over een ruzie. Het is opgeblazen. En als er toch een probleem is en Vansevenant wil niet voor Evenepoel rijden, dan moet hij dat zeggen en kan hij een andere ploeg zoeken.”

Al zou het uitpraten uiteraard een betere oplossing zijn. Lefevere: “Zeker. Er moet al veel uitgepraat worden. Ook nog met Wout van Aert.”

Geen Martin of Poels

Het enige vakje dat Lefevere in het tussenseizoen niet kon afvinken: het aantrekken van een ervaren klimmer. “Die zijn niet meer betaalbaar", zegt hij. “Ik kweek ze daarom liever zelf, met het risico dat ik ze vroegtijdig kwijt raak. Ik heb gepolst voor Dan Martin. Die wil nog één jaar koersen, ook in dienst van Evenepoel, maar ik was niet overtuigd. Als een renner het in zijn hoofd heeft gestoken dat hij gaat stoppen, dan gaat de stoom er vaak van af. Ik heb ook verscheidene keren gebeld met Wout Poels. Op een bepaald moment had ik een telefoon gemist. Toen ik hem terugbelde, zei hij dat hij een uur daarvoor zijn woord had gegeven aan Bahrain.”

Had Evenepoel er graag nog een klimmer bij gehad? “Hij moet eerst zien dat hij zelf goed klimt. Ik ga met evenveel interesse als jullie kijken wat hij dit jaar in het hooggebergte kan. Ik had hem terug naar de Giro gestuurd, maar daar was veel oppositie tegen binnen de ploeg. De sportieve cel vindt het beter om hem via kleinere rittenkoersen te laten opbouwen en dus is het de Vuelta geworden. Even goed voor mij.”