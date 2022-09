Nieuws US Open

Serena Williams speelde waarschijnlijk laatste duel uit haar carrière

Serena Williams wuift haar publiek uit. Beeld ANP / EPA

Een 6-7, 7-5, 1-6-nederlaag tegen Ajla Tomljanovic (WTA 46) in de derde ronde van de US Open is hoogstwaarschijnlijk)de 1014de en laatste wedstrijd in de carrière van Serena Williams (WTA 605) geweest.