Serena Williams keert na jaar terug op Wimbledon

Serena Williams neemt eind deze maand deel aan Wimbledon. Dat bevestigt ze in een bericht op Instagram. Het wordt haar comeback na een jaar zonder competitietennis.

“SW (Serena Williams) en SW19 (postcode Wimbledon. We hebben een afspraak. 2022 ik zie jullie daar”, schrijft ze bij een foto waarop haar witte tennisschoenen op een grasveldje te zien zijn.

Het is op het Londense grandslamtoernooi dat de tennisvedette haar laatste wedstrijd speelde. Eind juni 2021 moest ze in de eerste ronde geblesseerd opgeven. Sindsdien kwam ze niet meer in actie door pijn aan het been.

De inmiddels veertigjarige Amerikaanse won Wimbledon zeven keer, voor het laatst in 2016. Ze telt op haar erelijst 23 grandslamtitels, één minder dan recordhoudster Margaret Court.

Volgende week gaat Williams al wat opwarmen in Eastbourne, waar ze in het dubbel aantreedt met Ons Jabeur. Ook Kim Clijsters is daar van de partij, weliswaar in het veteranentoernooi. De Limburgse zal spelen aan de zijde van Martina Hingis.