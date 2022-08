Serena Williams hint op afscheid: ‘Ik evolueer weg van het tennis’

Al in 1995 maakte Williams haar profdebuut, haar carrière duurt dus al 27 jaar. Ondertussen is de Amerikaanse 40. In die 27 jaar won ze liefst 23 grandslams in het enkelspel en ook nog vier keer olympisch goud, waarvan drie keer in het dubbelspel. Later dit jaar neemt ze nog deel aan de US Open in New York.

“Soms, voor het slapengaan, bidt mijn dochter Olympia voor een zusje”, zegt Williams in Vogue. “Het is een moment waar ik heel goed naar moet luisteren. Ik heb nooit willen kiezen tussen tennis en een familie, maar ik word 41 weldra en er moet iets gebeuren. Ik hou niet van het woord pensioen en ik zie het eerder als een evolutie, maar ik ben hier wel om te vertellen dat ik weg evolueer van het tennis richting andere dingen die belangrijk voor mij zijn. Ik wil mijn familie uitbreiden.”

De Amerikaanse heeft het naar eigen zeggen erg moeilijk met haar afscheid. “Ik ga eerlijk zijn: er schuilt geen geluk voor mij in dit onderwerp”, klinkt het. “Ik voel vooral pijn. Dit is het zwaarste wat ik me ooit had kunnen inbeelden. Ik haat het. Ik wil niet dat het voorbij is, maar aan de andere kant ben ik klaar voor wat komt.”

Recentelijk maakte Williams op Wimbledon nog een comeback na een lange afwezigheid. Ze sneuvelde in de eerste ronde. Vanaf 29 augustus start ze ook op de US Open, waarschijnlijk haar laatste kunstje. “Ik weet niet of ik klaar ben om te winnen, maar ik ga het proberen”, zegt ze.