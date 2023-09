Sepp Kuss, meesterknecht maar nu leider in de Vuelta: ‘Hij houdt er gewoon een wat relaxte kijk op het leven en de sport op na’

Superdomestique. Het past niemand bij Jumbo-Visma beter dan Sepp Kuss. Knechten is zijn job. En daar staat hij dan plots vol in het rood in de Vuelta. Wie is die 28-jarige ex-ijshockeyer uit Boulder met marketingdiploma en hippiementaliteit? ‘In elke mens schuilt een potentiële rockster.’

Tja. Wat doe je als vader Dolph tien jaar lang (1963-1972) coach was van het USA Nordic Ski-team? Dan ga je als kind zelf ook wintersporten, natuurlijk. Langlaufen, skiën. IJshockey vooral, maar daarvoor bleek hij te frêle. Ook kajak vond Kuss jr. wel leuk, als kind van de Rocky Mountains. En mountainbike, de toegangspoort tot de wielerwereld die hij openbeukte tijdens zijn studies marketing aan de Colorado University Boulder. Kuss sloot zich aan bij het bescheiden Rally Racing Team en ontdekte zijn kwaliteiten. We schrijven 2016 en 2017. Eén jaar later al werd hij gedetecteerd door de scoutingscel van het toenmalige LottoNL-Jumbo. Zo snel ging het dus.

Sepp Kuss in zijn periode bij Rally. Beeld Instagram

‘Glue guy’

In het Nederlandse WorldTour-team merkten ze meteen wat voor vlees ze in de kuip kregen. 1m80 voor 61 kilogram. Klimmersprofiel. Dat zich evenwel niet opdrong. “Wel was meteen duidelijk dat Sepp een enorm talent was op de fiets. Vooral bergop dan”, aldus Robert Gesink, getuige destijds van Kuss’ entree. “Het speciale was: elke andere renner met ook maar 50 procent van dat talent in zich, had in de eerste jaren van zijn carrière wel al een keer gezegd: ‘Nu is het mijn beurt, ik wil wel een keer voor een klassement rijden.’ Niet Sepp. Hij vond dat niet zo echt nodig. Vintage hij.”

Een glue guy, noemt zijn grote mentor Chad Cheeney hem eerder. “Iemand die de lijm vormt binnen een groep. Geen leider of kopman.”

Dertien grote ronden sinds zijn profdebuut in 2018 reed de man met de opvallend donkere blik en wenkbrauwen. Stuk voor stuk at his master’s service. Vijf keer al finishte hij tussen plaats 15 en 20. Eén keer, in de Vuelta 2021, in de top tien: achtste. Telkens met evenveel voldoening. “Ik heb niet de spirit van een kandidaat-eindwinnaar van een grote ronde”, doelt Kuss op de vele opofferingen die daarmee gepaard gaan. “Dat vreet energie, op en naast de fiets. Bij sommigen gaat dat vanzelf, bij mij (nog) niet.”

Liefst houdt hij de druk en de stress af. “Niet dat hij niet professioneel of gedreven is”, zegt Gesink. “Hij houdt er gewoon een wat relaxte kijk op het leven en de sport op na. Ik kan me daar best in vinden. Heel mooi, is dat. Ook al heb ik op een bepaald moment een andere carrière gekend, de laatste jaren schep ik zelf veel plezier in het ondersteunend koersen, zoals Sepp het altijd al heeft gedaan.”

Kuss als rechterhand van Primoz Roglic tijdens de laatste Ronde van Italië. Beeld AFP

Waar Kuss ging, kwam vaak ook Gesink. Dat schiep een band tussen de twee. Die versterkte nog toen ze allebei in Soldeu, Andorra gingen wonen. Gesink: “Kort bij elkaar in de buurt. Waardoor onze vrouwen - Kuss’ levenspartner is de Spaanse wielrenster Noémi Ferré - ook weleens met elkaar optrekken. Sepp en Noémi zijn heel aangename mensen om een leuke avond mee door te brengen. Bij een goed stuk vlees en een lekkere fles wijn, want daar houdt hij wel van. (lacht) Hij heeft de Catalaanse levensstijl goed omarmd, zeg maar.”

Een leuke kerel, typeert Gesink zijn Amerikaanse buddy. Die op tijd en stond van wat amusement en plezier houdt. “Sfeermaker en in die zin heel belangrijk voor de eenheid binnen de groep. Hij praat geen Nederlands, maar verstaat het wel goed. Als hij zich dan mengt in het gesprek, beseffen wij, Nederlanders, dan wel: ‘Even omschakelen naar het Engels. Voor Sepp’.”

Hippiementaliteit

“Vraag honderd profwielrenners wie de beste klimmer is in het (WorldTour-)peloton en zeker vijftig zullen je antwoorden: ‘Sepp Kuss’”, weet een insider bij Jumbo-Visma wel heel zeker. Blijft dan toch de vraag waarom hij zo afkerig staat tegenover die prominente rol in (grote) ronden.

Ook Gesink moet het antwoord schuldig blijven. “Misschien moet hij dat voor zichzelf nog ontdekken. Hij heeft nooit eerder in zo’n situatie gezeten. Maar ik snap die hang naar innerlijke rust wel. Het heeft misschien te maken met zijn Amerikaanse achtergrond. Of zijn mountainbikeroots. Afgelopen najaar was ik op zijn huwelijksfeest, waar ik kennismaakte met zijn familie en vrienden. Stuk voor stuk ook allemaal leuke, chille ‘Boulder-Colorado’-mensen. Heel vrij, beetje hippiementaliteit. Was Sepp niet aan het fietsen gegaan, dan was hij nu wellicht ook zo’n... (denkt even na) vrijgevochten geest geworden, laat ik het zo zeggen. (lacht) Dat zit in zijn genen, in zijn karakter.”

Kuss met echtgenote Noémi op hun huwelijksfeest. Beeld Instagram

Of de comfortabele leidersplaats (1.09 op Evenepoel), halfweg deze Vuelta, een keerpunt kan zijn? Of om het met Cheeney te zeggen: “In elke mens schuilt een potentiële rockster. Als er op de juiste manier met Sepp wordt gewerkt, kan dat zijn vruchten afwerpen.”

Voor een goed begrip: dat doen ze bij Jumbo-Visma wel degelijk, al gunnen ze Kuss die rol in de schaduw doorgaans heel genereus. “Toch”, komt Gesink tussen. “Ik herinner me een gesprek van een paar jaar geleden, toen we ergens begin september in Andorra met de vrouwen iets zaten te zeten. Hij had de Tour gedaan en we zouden samen de Vuelta rijden. ‘Ik kreeg gisteren telefoon van de ploeg met de vraag of ik hoog in het klassement kan meedraaien, zodat ze met Primoz en mij kunnen spelen’, zei hij plots. Beetje zoals nu dus. ‘Maar goh, daar zit ik echt niet op te wachten’, voegde hij er snel aan toe. (lacht) Sepp is helemaal geen klager, maar dat is dus typisch hij.”

Het grote obstakel, de tijdrit in Valladolid, ligt voor Kuss in elk geval al achter de rug. Gesink: “Daarin heeft hij met zijn dertiende plaats vriend en vijand verbaasd. En Dylan (van Baarle, JDK) meldde me dat hij ook in de waaierrit al gruwelijk hard reed op het vlakke. Hij is dus in topvorm. En zichzelf ook aan het verbazen, denk ik. Het zou hem alvast door velen van harte worden gegund. Zowel Primoz als Jonas - en bij uitbreiding ook de rest van ons team - zijn hem door de jaren heen al zoveel dank verschuldigd dat ze het wel prima zouden vinden mocht Sepp deze Vuelta winnen.”