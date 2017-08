Sensatie op US Open: Japans toptalent schakelt titelverdedigster Kerber uit

Sensatie op de US Open: titelverdedigster Angelique Kerber is in de eerste ronde uitgeschakeld. Killer van dienst: het 19-jarige Japanse toptalent Naomi Osaka. Kerber, gewezen nummer één van de wereld, had geen enkel verhaal tegen Osaka, die het haalde in twee sets: 6-3, 6-1.

Het is pas de tweede keer in de geschiedenis van de US Open dat de titelverdedigster al na de eerste ronde naar huis moet. In 2005 onderging de Russische Svetlana Kuznetsova hetzelfde lot.



Door haar nederlaag verdwijnt Kerber, vorige maand nog nummer één van de wereld, uit de top tien van de wereldranglijst. Osaka neemt het voor een plaats in de zestiende finales op tegen de winnares van de partij tussen de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 90) en de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 196).

©Getty Images