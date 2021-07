Senne Lammens (19) staat voor vuurdoop bij Club Brugge: ‘Een rustige gast die weet wat werken is’

Nog geen tien jaar geleden scoorde hij bij FCV Dender vanuit alle hoeken, morgen staat hij voor het eerst onder de lat bij Club Brugge. Intimi noemen Senne Lammens een koele kikker. Toont hij dat in de supercup?

Geen Simon Mignolet tussen de palen, de Rode Duivel hervat pas vandaag de individuele trainingen in Westkapelle. Zijn vervanger in de supercup tegen Genk is Senne Lammens, een jeugdproduct van blauw-zwart dat mede door het vertrek van Ethan Horvath plots tot nummer één werd gebombardeerd.

Lammens (19) speelde zich vorig seizoen in de kijker bij Club NXT en won het pleit van Nick Shinton, de andere invallersdoelman dit seizoen. Een droom voor Lammens, die pas op zijn tiende bij Dender in doel belandde. Dinsdag ging hij tegen FC Utrecht dan wel schromelijk in de fout, niemand bij Club die hem dat na een sterke voorbereiding kwalijk nam.

“Op een dag kwam hij thuis en wou hij keeper worden”, herinnert vader Eddy Lammens zich. “Bij de U10 en U11 werden alle veldspelers regelmatig gewisseld, Senne was dat moe. Hij had gezien dat de keeper altijd mocht blijven staan. Bij Dender heb ik hem toen ingeschreven op een sportkamp voor doelmannen.”

Perfectionist

“Senne was een goeie spits”, weet boezemvriend Thibo Baeten, die in januari Club NXT verliet voor NEC Nijmegen. “Op het moment dat hij keeper wou worden, vond ik dat een bizarre keuze. Senne schoot van overal naar doel, en alle ballen vlogen binnen. Op onze leeftijd was hij een wereldspits. Nadien ben ik vertrokken naar AA Gent, hij naar Brugge. Ploegen waar we enorm naar opkeken. Later vonden we elkaar terug bij Club en zaten we samen op internaat in Brugge. Senne was toen al heel matuur. Hij is een enorme perfectionist, altijd al geweest. Op training werd hij zot als ik tegen hem scoorde. Hij was ook de eerste om de voedingstips van Club op te volgen.”

De jonge Lammens wou in alles de beste zijn, vervolgt zijn vader. “Zelfs in gewone kaartspelletjes. Als hij verloor, kon hij ontzettend boos worden. Bij ons thuis zijn de kaarten meermaals door de lucht gevlogen.”

Lammens in actie tegen AEK Athene. Beeld Photo News

Lammens doorloopt de bovenbouw van Club Brugge, waar hij in handen komt van Willy Loose, dertig jaar lang keepertrainer bij blauw-zwart. “Bij sommigen was er in het begin wat twijfel toen hij van Dender kwam”, zegt Loose. “Je zag evenwel meteen dat die jongen veel in zijn mars had. Een koele kikker, een glimlachje zat er meestal niet in. Op een bepaald moment wou hij weg. Senne zag rond hem dat jongens al wat geld verdienden met een contractje. Ik zei hem: ‘Wacht nu eens af en vroeg of laat zul je die ‘schade’ wel inhalen.’ En dat is nu het geval.”

Moderne keeper

Eens bij het B-elftal gaat het snel voor Lammens, die op zestienjarige leeftijd van Ivan Leko op de bank mag plaatsnemen in de Champions League-match tegen Atlético Madrid en in de Youth League zelfs scoort tegen Real Madrid. “Twee jaar geleden is hij bij ons in de A-kern gekomen toen we een vierde doelman nodig hadden”, herinnert keeperstrainer Frederic De Boever zich goed. “Senne is een rustige gast die weet wat werken is. Hij is perfect tweevoetig, enorm belangrijk binnen een dominante ploeg waar je als doelman 60 procent van de tijd met de voeten bezig bent. Daarnaast is hij heel dominant in de ruimte. Hij leest alles goed en kan situaties sterk inschatten. Komt daar nog bij dat hij sterk is op de lijn en heel goeie reacties heeft, wat van hem een complete, moderne keeper maakt.”

Ook nu het grote moment is aangebroken, blijft Lammens ijzig kalm. Zelfs ondanks een blunder in de voor hem laatste oefenwedstrijd van dinsdag tegen Utrecht. “Mentaal is hij zeker sterk genoeg”, weet Loose. “Ik herinner mij de eerste matchen van Courtois, zonder dat ik ze met elkaar wil vergelijken. Dat was ook niet al te fantastisch. En zie nu.”

Vader Eddy: “Eerste doelman bij Club worden, dat is altijd Sennes droom geweest. Hij blijft er evenwel rustig bij. Uiteindelijk moet het ooit eens de eerste keer zijn, hé.”