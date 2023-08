Selectie Soudal-QuickStep voor Vuelta bekend: Evenepoel krijgt twee Belgen in steun

Daar is ze dan: de keurgroep van Soudal Quick-Step die Remco Evenepoel in de Vuelta aan een tweede eindzege op rij moet helpen. Op papier minstens even sterk als vorig jaar. Al is de kracht van het collectief volgens Jan Bakelants relatief in een grote ronde: ‘Het is de spits die moet scoren.’

Pieter Serry, Louis Vervaeke, Jan Hirt, Mattia Cattaneo, James Knox, Andrea Bagioli en Casper Pedersen, dat zijn de zeven namen die Remco Evenepoel zullen bijstaan in de Vuelta. Of dit de best mogelijke selectie is? “Daar kan je altijd over discussiëren”, zegt Bakelants. “Maar het is niet zo dat een welbepaald type renner er veel beter zou hebben in gepast dan de jongens die nu werden weerhouden, waardoor je de indruk krijgt dat er een ‘manco’ is.

Uiteraard had een goeie Alaphilippe interessant kunnen zijn. Ook al was zijn impact vorig jaar niet enorm, hij blijft iemand met geloofwaardigheid in de kleedkamer, die zijn strepen al ruimschoots heeft verdiend en als extra stuurman zijn rol kon spelen voor Remco.”

“Ook Van Wilder had altijd wel zijn plaats gehad. Hij had het liever niet. Fair enough, niks mis mee. Van het zestal dat eerder dit seizoen al de Giro reed, was hij met Serry de enige die er tot het gaatje ging. Dan vind ik dat een verdedigbare keuze. Zeker omdat Van Wilder ook de vrijheid moet worden gegund om een apart programma uit te stippelen en af en toe eens zijn eigen koers te kunnen varen.

Andere ontbrekende pion, vergeleken met 2022, is Masnada. Uitstekende klimmer, die toen evenwel niet zijn hoogste rendement haalde. Lees: niet de Masnada was die ooit derde werd in de Ronde van Romandië.”

Met Hirt, Cattaneo, Knox en Bagioli wordt het aantal klimprofielen toch opnieuw aardig opgedreven. “Ik vind Bagioli bijvoorbeeld een nog betere klimmer dan pakweg Vervaeke. De Italiaan kan in ‘punchy’ finales, waarin niet té lang bergop moet worden gereden en met een kleinere groep op een hellende finish om de ritzege wordt gestreden - dé specialiteit van Roglic - een absolute meerwaarde zijn voor Evenpoel.”

Hirt kent Bakelants dan weer goed van zijn laatste jaren bij Intermarché. “Geen ‘contraire’ coureur. Versterking voor het hooggebergte. Dé man die vorig jaar misschien ontbrak en die altijd het langst bij Remco moet kunnen blijven. Op één voorwaarde: dat hij de allerbeste versie van zichzelf is, de Hirt van de Giro ‘22.

Remco Evenepoel, wereldkampioen tijdrijden op 12 augustus 2023 bij zijn aankomst op de luchthaven. Beeld Photo News

De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik die dit jaar nog niet heb gezien. Wat me opvalt, en Jan zal dat zelf niet ontkennen: zijn beste periode is vooral mei-juni. Hoog tijd dat het ook eens in de andere maanden lukt.”

De inschatting of dit Soudal-QuickStep er potentieel sterker voorstaat dan twaalf maanden geleden, vindt Bakelants een moeilijke. “Ik vind hen ongeveer op dezelfde leest geschoeid. Vorig jaar speelden ze snel twee man kwijt, waardoor ze niet veel overschot hadden. Maar finaal trokken ze de eindzege toch over de streep.

Om maar te zeggen: welke acht namen je ook op papier kribbelt, de realiteit telt. Beschikken die acht nog wel over hun beste benen en komen ze (ongeveer) in de buurt van wat ze in principe waard zijn? Dat is in deze fase van het seizoen altijd wat afwachten. Er zijn geen Tour-Vueltadubbelaars bij, dus zouden ze allemaal gewapend moeten zijn om het maximum uit zichzelf te halen.”

Feit is: deze groep oogt minder spectaculair dan het tot de verbeelding sprekende ‘Dream Team’ van Jumbo-Visma. “Ze op gelijk niveau plaatsen zou onzinnig zijn. Als Jumbo-Visma beslist om de koers te dynamitteren, dreigt Evenepoel snel geïsoleerd te raken. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn”, aldus Bakelants.

“Want je wint de Vuelta niet per ploeg, dat is een van de meest overschatte factoren. Het gaat om de scorende spits: zolang die maar de benen heeft. Roglic werd in de Tour 2020 ook sterk omringd, maar in tijdrit op La Planche des Belles Filles kreeg hij er wel van langs van Pogacar en verspeelde hij alsnog de eindzege.”

Aan die spits zelf moet volgens Bakelants niet worden getwijfeld. “Als je op zo’n manier wereldkampioen tijdrijden wordt en meteen daarna al het geweer van schouder verandert en zonder veel nagenieten focust op je volgende doel: dan ben je overduidelijk klaar én goed. Een tweede eindzege kan.

Enige vervelende is dat het tweespalt Vingegaard-Roglic hem tactisch in de tang kan nemen. Dat hij, zeker in de slotweek, niet alles zal kunnen blíjven controleren en neutraliseren. En ondanks betere benen misschien toch niet wint.

Toch denk ik dat zo’n systeem van gedeeld kopmanschap à la Jumbo-Visma niet zou werken voor Remco. Die interne strijd zou hem een oncomfortabel, verlammend gevoel geven. Evenepoel houdt van duidelijkheid. Híj is de enige kopman. Die druk kan hij perfect aan, bewees hij al vaker in het verleden.”