Segaert begint als favoriet aan het WK tijdrijden: ‘Het mag gerust regenen, dat was ook zo op het BK’

Alec Segaert is niet snel uit zijn lood te slaan. Zelfs niet als een onverlaat met zijn bagage en paspoort gaat lopen. Dan maar proberen om wereldkampioen tijdrijden bij de beloften te worden op reserveschoenen.

Sinds de junioren reed hij dertien individuele tijdritten, slechts één keer viel hij naast het podium en dat was drie jaar geleden. Om maar te zeggen: als Alec Segaert (20) van onheil gespaard blijft, is hij een garantie op een Belgische WK-medaille tegen de klok.

De student burgerlijk ingenieur gaat er sereen mee om. “Het zou mooi zijn om die statistiek vast te houden, dat het bij die ene keer naast het podium blijft. Het vertrouwen is er. Als ik op niveau rijd, dan mogen er geen drie beter zijn. Het WK tijdrijden is de belangrijkste afspraak van mijn seizoen.”

Dat zou betekenen dat hij nu nog beter is dan op het BK bij de profs, waar hij zowel in de tijd- als in de wegrit tweede werd. “Na die goede junimaand met de Giro Next Gen en de BK’s vertrok ik meteen op hoogtestage naar Livigno”, vertelt Segaert. “Daarna reed ik de Ronde van de Elzas, waarin ik geen gekke risico’s nam. Normaal moet mijn vorm nog iets beter zijn, ja.”

Het WK tijdrijden is 36 kilometer, niet zo technisch en telt veel lange stukken. Dat moet Segaert liggen, zegt hij. “Het mag gerust regenen, dat was ook zo op het BK. Ik hoop vooral op een eerlijke wedstrijd, dat de omstandigheden voor iedereen hetzelfde zijn en dat het halfweg niet begint op te drogen of zo.”

Evenepoel volgen

Even terug naar het BK. Segaert: “In de tijdrit had ik een beetje rekening gehouden met een top drie, het podium halen in de wegrit was dan weer onverwacht. Ik merk dat mijn naam in heel wat huiskamers is gevallen. Dat het grotendeels voor eigen volk was, maakte het nog zoveel zotter. De sfeer in Izegem was ongezien.”

In de finale hield hij vooral Remco Evenepoel in de gaten. “Als ik in een kopgroep zit, ben ik voortdurend aan het nadenken wat ik best kan doen om de koers te winnen. Net daarom verkies ik nog even bij de beloften te rijden. Het is in die categorie iets makkelijker om mee te doen voor overwinningen. Je rijdt vaker finales en leert daarin keuzes maken. Met Evenepoel in een grote groep wist ik dat hij nog eens zou gaan. Ik had gelukkig nog iets over om mee te springen.”

Segaert heeft een verleden als triatleet. Hij vindt het nog altijd een fantastische sport. “Het is een kleine wereld. Je bent meer elkaars vrienden dan concurrenten en dat is toch wel een verschil met de koers. Ik heb in het triatlon ook leren indelen en vechten tegen mezelf.”

Nachtrust en voeding

Zijn vader is ook triatleet en beroepshalve osteopaat. Hij schreef het boek Santé met een aantal vuistregels om gezond te leven. “Ik krijg veel tips mee van mijn pa. Dingen die hij tegenkomt in zijn praktijk of opsteekt wanneer hij aan het lezen is”, zegt Segaert. “Goed slapen komt sterk aan bod in zijn boek en daar wordt thuis ook op gehamerd, maar ik durf er al eens tegen te zondigen. Op vlak van voeding heb ik ook nog marge. Die grens bewaak ik nog even. Pas als ik er mentaal volledig klaar voor ben, ga ik bijvoorbeeld mijn voeding afwegen.”

Als tijdrijder is hij uiteraard wel met details bezig. “Ik volg een pak interessante mensen op sociale media en soms steek ik daar iets van op. Van professor Bert Blocken bijvoorbeeld. Ik ben in de winter al eens naar de wintunnel geweest om posities uit te testen. Superinteressant.”

Met Victor Campenaerts heeft hij in dat opzicht ook een gedroomde ploegmaat. “Vorig jaar plaatste ik een foto op Instagram toen ik het EK tijdrijden had gewonnen. Victor reageerde meteen: ‘Proficiat man, maar alles kan beter.’ In een privébericht begon hij dan over mijn rugnummer dat niet perfect zat en mijn aerosokken die niet hoog genoeg waren opgetrokken. Heel blij dat hij die kennis deelt.”