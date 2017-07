Sébastien Loeb pakt vierde ritzege in Silk Way Rally en vergroot zijn voorsprong

Yazeed Alrajhi (MINI) reed samen met Tom Colsoul de 5e tijd. In de stand schuiven ze één plaats op van 15 naar 14. Het Belgische Overdrive team kent tot dusver een probleemloze wedstrijd en blijft met 3 wagens meedraaien in de top 10 van de wedstrijd. Christian Lavieille (Baicmotor) eindigde 6e in de rit en staat halfweg deze wedstrijd op de 5e plaats. Bij de trucks stond er opnieuw geen maat op het Russische Kamaz team. Sotnikov (Kamaz) pakte de ritzege en bouwt zijn voorsprong op eerste achtervolger Shibalov (Kamaz) verder uit. Artur Ardavicius (Iveco) en Serge Bruynkens reden de 7e tijd. In het algemeen klassement blijven ze op de 5e plaats. Morgen krijgen de deelnemers rust. Vanaf maandag gaat het via 6 klassementsritten richting Xi'an waar zaterdagnamiddag de wedstrijd eindigt. De laatste week belooft pittig te worden met veel duinen, zand en extreme temperaturen.

Colsoul geniet van mooie klassementsrit

Yazeed Alrajhi (MINI) en Tom Colsoul zijn in de eerste Chinese woestijnrit als vijfde geëindigd. In de stand schuiven ze één plaats op van plaats vijftien naar veertien. Het duo werd lange tijd opgehouden door Christian Lavieille (Baicmotor) van het Belgische Overdrive team. "Het was een fantastisch mooie klassementsrit", liet Tom Colsoul optekenen. "Vooraf probeerde de organisatie ons angst aan te jagen dat de rit er bijzonder slecht bij lag, maar niets van dat. Het was de mooiste rit van deze wedstrijd. Eindelijk zijn we verlost van dat verdomde gras. Tijdens elke meter van deze rit heb ik me geamuseerd. Het ging heel vlot. Tot 50 km van het einde reden we in derde positie maar dan werden we opgehouden door Lavieille. Ik heb gedurende 30 km de sentinel ingedrukt, het waarschuwingssysteem dat een rijder waarschuwt dat een snellere deelnemer hem wil inhalen. De Fransman wou echter van geen wijken weten en ging niet opzij. Op een verraderlijk parcours hebben we 30 km lang stof gevreten. Het was tamelijk gevaarlijk. Op een bepaald moment hebben we het dan opgegeven en is Yazeed van het gas gedaan waardoor we niet als derde maar als vijfde eindigen."