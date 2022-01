Reportage Philippe Clement

Scoreloos gelijkspel in Monaco-debuut Clement

Philippe Clement tijdens zijn vuurdoop in Nantes. Beeld Photo News

Drie blessures en een troosteloze 0-0. Wij kropen in het spoor van Philippe Clement, die een zwart maatpak had aangetrokken, bij zijn debuut als T1 van Monaco. Na een tegenvallende eerste match is de druk er niet minder op geworden. ‘Offensief en defensief moet het beter, maar ook fysiek is er veel werk.’