Schrik niet als de Ronde van Italië ooit in Kenia start

De Tour begint straks in Kopenhagen, de Vuelta in Utrecht en de Giro in Boedapest. Geen enkele grote ronde start dit jaar in het eigen land. Voor de Ronde van Italië is dat voor de veertiende keer het geval. “Het plan was om twee jaar geleden in Hongarije te starten, maar dat kon door corona niet doorgaan. Vorig jaar was het ook nog te vroeg, nu kan alles wel normaal plaatsvinden”, vertelt Paolo Bellino, CEO van organisator RCS.

Bellino windt er geen doekjes om: de driedaagse start in Hongarije moet de markt naar Oost-Europa openbreken. “Bij elke start in het buitenland kijken we naar mogelijkheden om ons merk uit te breiden en te tonen dat we wereldwijd kunnen organiseren. De laatste jaren reed een Hongaar (Attila Valter, DMM) in de roze trui. Boedapest is daarnaast een mooie, oude stad met een ongelooflijke geschiedenis.”

Wat dan met het Orbán-regime en de anti-lgbtq-wetten in Hongarije? “Ik wil geen politiek statement maken”, zegt Bellino. “Alleen het volgende: we willen álle mensen de mogelijkheid garanderen om een mooie tijd te beleven. Ik ben een sportorganisator en sport is misschien wel het enige terrein in het leven waarin iedereen vrij is om zichzelf te uiten. Daar komen geen grenzen bij kijken, en zeker niet in de Giro.”

Stadsmarketing

Hoeveel de instanties in Hongarije precies neertellen voor de start van de Ronde van Italië is niet bekend. De vorige grande partenza in het buitenland (Jeruzalem, 2018) kostte naar verluidt tussen de 11 miljoen en 19 miljoen euro. Daarvan werd 4 miljoen betaald door de staat Israël, de rest fietste Sylvan Adams van profteam Israel-Premier Tech dicht.

De Kettingbrug over de Donau, in Boedapest, kleurt roze om de Giro te promoten. Beeld EPA

Wim Lagae, professor sporteconomie aan de KU Leuven: “Stadsmarketing speelt een sleutelrol. Zeker na de coronapandemie is er concurrentie tussen steden om weer op de voorgrond te treden. De organisatie van sportevenementen heeft een bindende werking. De plaatselijke bakker zal eerst raar opkijken van het circus, maar het zorgt ervoor dat bezoekers, bedrijven en bewoners van een stad met elkaar in contact komen.

“We mogen ook niet vergeten dat wielrennen als tv- en kijksport de wind in de zeilen heeft. Veel mensen kijken vooral naar de koers met een toeristische bril”, gaat Lagae verder. “De Ronde van Italië in het bijzonder heeft een traditie met spektakelrijke startplaatsen. In 1996 was er bijvoorbeeld een grande partenza aan de voet van de Acropolis in Athene.”

Veel kandidaten

Bij RCS willen ze elke twee jaar in het buitenland starten. Zo verzekert Bellino dat de Giro 2023 zeker in Italië zal beginnen, voor 2024 lonkt RCS weer naar het buitenland. “Er zitten heel wat mooie kandidaturen tussen, maar er lopen nog geen concrete onderhandelingen.”

Diverse bronnen maken voor 2024 gewag van een mogelijke Giro-start in België, Marokko, Slovakije of Turkije. Bellino bevestigt dat er uit elk van de genoemde landen voorstellen kwamen. “Het zou trouwens schitterend zijn om een grande partenza in Afrika te organiseren. Het is een groeiend wielercontinent en als signaal kan het tellen.”

Het idee op zich is niet uit de lucht gegrepen. Landen als Marokko en Tunesië zijn voor de Giro niet veel verder dan Hongarije. “De blik valt vaak op wielerminnende regio’s. Afrika heeft bovendien al leergeld betaald”, weet Lagae. “Het WK strijkt er in 2025 neer en ik hoor dat koersen zoals de Ronde van Rwanda zich tonen met een sterke en transparante organisatie.”

Vraag is natuurlijk of het financieel haalbaar zal zijn voor een van de genoemde Afrikaanse landen om een Giro-start binnen te halen. Bellino: “Het zal tijd vergen, maar het is een droom om met de start van de Ronde van Italië een wielercultuur in Marokko of bijvoorbeeld Kenia te helpen installeren.”