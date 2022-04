Schrijf de lepe dertigers van Real Madrid niet te snel af

“¡Sí, se puede!”, klinkt het in stadion Bernabéu sinds dit voorjaar. “Ja, we kunnen het!”

De verbouwing van het iconische, hoogtevrees opwekkende stadion van Real Madrid is nog niet helemaal voltooid. Maar de sfeer is er opperbest, want Real Madrid is weer Real Madrid, soeverein op weg naar de landstitel die komend weekeinde al binnengehaald kan worden en opgerukt naar de halve finale van de Champions League ten koste van twee topfavorieten, Paris Saint-Germain en Chelsea. Vanavond wacht topfavoriet nummer drie, Manchester City. Een week later is de return in Bernabéu, waar zich dit seizoen al menig mirakel voltrok.

Net als het stadion bevat ook de ploeg nieuwe elementen, doch de hoofdrollen zijn voor de door velen al afgeschreven oudgedienden Luka Modric (36), Karim Benzema (34) en Toni Kroos (32). Met Daniel Carvajal (30), Casemiro (30), Gareth Bale (32), Isco (30) en aanvoerder Marcelo (33) zijn zij het restant van een ploeg die tussen 2013 en 2018 vier Champions Leagues won.

In dat koninklijke tijdvak opereerden zij veelal in de schaduw van Cristiano Ronaldo. Toen de Portugees vertrok in de zomer van 2018, gevolgd door de ondubbelzinnige uitschakeling in de achtste finales van de Champions League door Ajax, leek het over met deze generatie Galácticos.

Meer dan een (door scheidsrechterlijke dwalingen) omstreden landstitel kwam er sindsdien niet bij in de uitpuilende trofeeënruimte onder in het monumentale stadion. Afgelopen zomer trokken twee andere blikvangers, Raphaël Varane en Sergio Ramos, verder, terwijl Bale, Isco en Marcelo hooguit invaller zijn.

Zidane out, Ancelotti in

Gerommel en geruzie was er genoeg door de jaren heen. Modric wilde naar Inter, maar moest blijven. Benzema had ambras met heel Frankrijk en hekelde openlijk het inzicht van de jonge Real-aanvaller Vinícius Júnior. Kroos klaagde over de loonsverlaging die Real tijdens de coronapandemie doorvoerde.

Weinig tot niets werd verwacht van Real dit seizoen. Coach Zinédine Zidane, verantwoordelijk voor drie Champions Leagues op rij, haakte af in de zomer. Voorzitter Florentino Pérez haalde Carlo Ancelotti terug, hoewel de 62-jarige Italiaan in de tussentijd nauwelijks succesvol was geweest.

Toni Kroos (Real Madrid) tegenover N'Golo Kanté (Chelsea) in de kwartfinale. Beeld Photo News

Verder hield Pérez voor de derde zomer op rij de hand goeddeels op de knip; de pandemie en de renovatie van Bernabéu waren duur genoeg. Na het hopeloos floppen van Eden Hazard en Luka Jovic (die bij elkaar zo’n 180 miljoen euro hadden gekost) gelooft hij bovendien niet meer in het uitgeven van grote transfersommen. Liever spaart hij voor de salarissen van transfervrije topspelers zoals David Alaba en komende zomer Antonio Rüdiger en waarschijnlijk Kylian Mbappé.

Slecht begonnen

Dat Real vlot wegliep in de competitie komt mede door de (financiële) problemen bij eeuwige rivaal Barcelona en de terugval van kampioen Atlético. Maar voor de koning van Europa (dertien cups) telt vooral de Champions League, vanwege de historie en het geld.

Real begon slecht, met een vernederende thuisnederlaag tegen het Moldavische FC Sheriff Tiraspol in de poulefase. In de achtste finale werd een ultradefensief Real in Parijs weggeblazen door Paris Saint-Germain. Maar na het laatste thuisduel voor de return tegen PSG klonk na een ijzersterk optreden tegen Real Sociedad voor het eerst: sí, se puede.

En ja, Real kon het, zelfs na opnieuw een uur lang overhoop te zijn gevoetbald door PSG en dan met name door de scorende wervelwind Mbappé. In het laatste halfuur was er plots wat Ancelotti omschreef als ‘de magie van Bernabéu’. In de oude, getekende lijven kwam een oerkracht los. Benzema scoorde driemaal, de tweede keer op aangeven van de onvermoeibare Modric.

De wedstrijden tegen Chelsea waren zo mogelijk nog bizarder. Benzema die de titelhouder al in Londen leek te vermorzelen: 1-3. Chelsea dat in Bernabéu op 0-3 kwam. Kroos die gewisseld werd en woedend was. Modric in wiens gezicht een steeds indrukwekkender lijnenspel zichtbaar was, maar die er alsnog een fantastische assist met buitenkant voet uitperste op de ingevallen Rodrygo. (Uitgerekend Rodrygo, die de vijftien jaar oudere Modric altijd liefkozend ‘papa’ noemt.) Benzema die met een hand in het verband speelde, vaak met een grimas naar zijn buik greep, op het laatst alleen nog kon strompelen, maar in de verlenging toch de winnende goal maakte.

Witte shirt

Rafael van der Vaart, oud-ploeggenoot van Modric, Marcelo en Benzema, verbaast zich over de wederopstanding van de dertigers. “Benzema was vroeger echt te zwaar, Marcelo was een flierefluiter en Modric liep altijd heel erg veel. Maar ze hebben gezinnen gekregen, rust in hun hoofd en zien er strak uit. Ze willen geen afscheid nemen, beseffen dat voetballen het allermooiste is. Zeker als je wint.”

Verder krijg je in dat witte shirt in dat grote stadion toch altijd iets onoverwinnelijks over je, weet Van der Vaart, die twee jaar bij Real speelde. “Maar boven alles zijn Kroos, Modric en Benzema slimme stilisten. Mooi dat die klasse in de huidige voetbalwereld vol hardlopers en krachtpatsers toch weer komt bovendrijven.”

Ancelotti benadrukte in de Spaanse pers een ander talent: de gave om te lijden. “Hoe meer we lijden, hoe vrolijker ik word.”

Manchester City - Real Madrid om 21 uur op VTM 2