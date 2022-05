Schreuder als kampioenenmaker naar Ajax: ‘Geen schrik om Ten Hag op te volgen’

Alfred Schreuder (49) mag voortaan ‘kampioenenmaker’ op zijn naamkaartje zetten. De Nederlander stapt bij Club Brugge langs de grote poort buiten en bij Ajax langs de grote poort binnen. ‘Of ik bij Ajax sterker start met de titel op zak? Vooral voor de buitenwacht is dat belangrijk.’

Kort, maar krachtig. Zo mag Alfred Schreuders doortocht in Brugge worden genoemd. Sinds zijn aanstelling in januari pakte Club 45 op 54, in de play-offs zelfs 13 op 15. Daar komt bij dat een sterkhouder als Simon Mignolet zijn coach na het behalen van de titel uitgebreid bewierookte. Straks kan Schreuder dus met mooie adelbrieven aan de slag bij zijn droomclub Ajax. Een mens zou voor minder door het dolle heen zijn, maar Schreuder bleef vlak na de match op Antwerp zijn nuchtere zelve.

Eén week voorbereiding

“Waar ik deze titel plaats? Als hoofdtrainer is dit natuurlijk mijn grootste trofee tot nu toe”, vertelde de man die halfweg het seizoen het roer overnam van Philippe Clement. “De voorbije weken en maanden waren behoorlijk intensief. Tijdens de winterstop heb ik één week voorbereiding gehad en dan moesten we er al meteen staan. Die druk was heel de tijd voelbaar. Maar ik denk dat we het uitstekend hebben gedaan. Ik ben supertrots op het team en ik ben heel blij dat we het over de streep konden trekken.”

Dat er tussendoor al eens kritiek kwam op het Brugse spel nam Schreuder er met de glimlach bij. “Iedereen mag zijn visie hebben en je mag van mening verschillen, maar ik vind dat ons spelpeil doorgaans goed was. Zo vind ik bijvoorbeeld dat we heel de tijd ongelooflijk sterk verdedigd hebben. Dat is ook belangrijk. Wat mijn aandeel was in het succes? Ik heb voortdurend gehamerd op drie dingen: discipline, geloof in wat we aan het doen zijn en toewijding. Verder heb ik de juiste mensen op de juiste plaats gezet en heb ik op elk moment de rust proberen te bewaren. Dat laatste is iets wat ik doorheen de jaren heb geleerd.”

Zelfs in de voorbije week, toen hij zijn overstap naar Ajax afrondde, slaagde Schreuder erin om de kalmte te bewaren. Logischerwijze was de transfer naar de Johan Cruijff ArenA ook in Nederland groot nieuws. Niet voor niets zakten journalisten van de NOS, Het Algemeen Dagblad, De Volkskrant en De Telegraaf naar de Bosuil af om Schreuder te bevragen. Of de kampioenstitel met Club Brugge Schreuder een sterkere beginpositie bij Ajax bood, wou een van de Nederlandse reporters weten.

“Voor de buitenwacht is dat belangrijker dan voor mezelf”, antwoordde Schreuder. “Voor een hoofdtrainer is het natuurlijk van belang dat hij iets wint, maar zelf wist ik ook zonder die titel wat ik kan. Ik heb trouwens geen schrik om iemand als Erik ten Hag op te volgen. Ik heb voldoende vertrouwen in mezelf om aan de job te beginnen. Vanzelfsprekend was ik vereerd dat Ajax aan mij dacht. Ook in Brugge heb ik prima kunnen werken, maar Ajax is en blijft Ajax. Bovendien ken ik de club erg goed, vanuit mijn verleden als assistent daar.”

Rustig mee feesten

Heel uitgebreid wou Schreuder overigens niet ingaan op zijn toekomst in Amsterdam. Dat is een uitdaging voor later. “Eerst ga ik op mijn eigen rustige manier nog wat mee feesten en volgende week wil ik mijn verhaal in Brugge op een mooie manier afsluiten”, besloot de succescoach. “Natuurlijk zullen er deze week al wat telefoontjes heen en weer zijn met Ajax - zo gaat dat nu eenmaal in de voetbalwereld - maar ik hou toch ook nog mijn focus op de slotwedstrijd tegen Anderlecht. Die willen we ook graag winnen. Na die laatste match is er even tijd voor vakantie en dan vlieg ik erin bij Ajax.”

Het was de derde landstitel voor Simon Mignolet, die in deze play-offs een heel groot aandeel had in het kampioenschap. “Deze plaats ik op de eerste plaats, omdat hij veel moeilijker was dan de andere. En omdat ik weet hoe belangrijk ik ben geweest. Volgende week kan ik mijn twee zonen meepakken op het veld”, komt Mignolets droom uit. “Dat anderen schrijven hoe belangrijk ik was, daar blijf ik rustig onder. Natuurlijk ben ik blij, ik ben ook maar een mens. Maar het gaat erom hoe hard je iets wil. Dat is de reden waarom ik zo hongerig ben op mijn 34ste.”

Mignolet nam coach Schreuder op de schouders. “Een heel goede man, heel menselijk. Wellicht de beste trainer die ik in mijn carrière gehad heb, en ik heb er veel gehad. Als je de problemen ziet die hij gehad heeft, en de kritiek, dan is hij daar fantastisch mee omgegaan. Schreuder heeft heel groot werk geleverd.”