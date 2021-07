Schoonspringer Tom Daley duikt naar goud en inspireert na moeilijke jeugd: ‘Ik ben een homoseksuele man en een Olympisch kampioen’

Daley is vooral bekend omwille van zijn passages in verschillende televisieshows, vlogs op YouTube en andere sociale media-activiteiten. Hij ontpopt zich al jaren als strijder voor LGBTQIA+-rechten, samen met zijn man en Amerikaans regisseur Dustin Lance Black die een belangrijke rol speelde in zijn carrière. Daley vertelde eerder al dat Black ontmoeten en uit de kast komen zijn carrière een boost gaf: “Alles veranderde, het zorgde ervoor dat er een last van mijn schouders viel.”

Na het in ontvangst nemen van zijn gouden medaille, maakte de Brit gebruik van het moment om een statement te maken. Daley kende omwille van zijn geaardheid en het verlies van zijn vader aan kanker een moeilijke jeugd en hoopt met zijn succes personen te inspireren die zich in vergelijkbare moeilijke situaties bevinden: “Ik ben een homoseksuele man en ook een Olympische kampioen. Toen ik jonger was, had ik het gevoel dat ik nooit iets zou bereiken omwille van wie ik was.”

In tegenstelling tot zijn debuterende partner Lee, waren het voor de 27-jarige Daley al zijn vierde Olympische Spelen. De Brit was er in 2008 als 14-jarige al bij op de Spelen in Peking. In 2012 en 2016 was hij al twee keer goed voor brons en nu kan de Brit dus ook met goud naar huis. Het zilver was voor de Chinese topfavorieten Chen Aisen en Cao Yuan, brons ging naar de Russen Alexander Bondar en Viktor Minibaev.