Schoolmeisje van 14 is jongste winnares ooit van golftoernooi (maar hoofdprijs van 45.000 euro krijgt ze niet)

Thitikul was beduidend beter dan haar professionele concurrentes. De Thaise boekte haar verrassende succes op een leeftijd van veertien jaar, vier maanden en negentien dagen. Ze passeerde op de ranglijst van jongste winnaressen de Nieuw-Zeelandse Lydia Ko, die in 2013 vijftien jaar, negen maanden en zeventien dagen oud was toen ze de Nieuw-Zeeland Open won. Ko was tot vorige maand de aanvoerster van de wereldranglijst.



Thitikul kwam na vier ronden op de golfbaan van Pattaya uit op een totaal van 283 slagen (vijf onder par), twee slagen minder dan de Mexicaanse nummer twee Ana Menendez. Het schoolmeisje mocht vanwege haar amateurstatus de hoofdprijs van 45.000 euro echter niet in ontvangst nemen. Dat geld ging naar de Mexicaanse Menendez.



"Ik ben zo blij en trots op mezelf. Het leek of ik niet nerveus was, maar ik voelde wel degelijk zenuwen", zei Thitikul na afloop. "Ik heb niet te veel naar de score gekeken, maar probeerde me op elke slag te concentreren en vooral relaxed te blijven. Mijn caddie was daarbij een grote steun."