Scholen in het VK geven schaaklessen om leerlingen te helpen zich te concentreren in het smartphonetijdperk

De scholen leren schaken aan omdat het kinderen helpt met wiskunde, probleemoplossend denken en het het concentratievermogen verbetert. Verder biedt schaken een "offline" alternatief aan kinderen, waardoor ze minder achter een scherm zitten. "Kinderen worden geboren in een wereld van touchscreens en onmiddellijke respons. Schaken moedigt hen aan om neer te zitten, zich te concentreren en hard na te denken, in plaats van op schermen te tikken," zegt Malcolm Pein aan The Guardian, de oprichter van Chess in Schools and Communities (Schaken in Scholen en Communities nvdr). Deze organisatie geeft schaaklessen in staatsscholen en ondersteunt staatsscholen met hun eigen schaakinitiatieven.

Pein wil ook de perceptie doorbreken dat schaken voor de elite is. "We willen kinderen in staatsscholen dezelfde kansen bieden als kinderen in privéscholen," zegt Pein. Het lijkt te werken. Liverpool's Sacred Heart Catholic Primary, een school met veel kansarme leerlingen, heeft een heleboel wedstrijden tegen privéscholen gewonnen en doet volgende week mee aan de finale van het nationaal schoolschaaktornooi.

De laatste drie jaar zijn het aantal scholen in het Verenigd Koninkrijk die schaken aanbieden verdrievoudigd. "De eerste keer dat ik hen zag schaken, was ik helemaal verbluft. Hun concentratievermogen is ongelofelijk, zoiets heb ik nog nooit in andere lessen gezien," zegt hoofdleraar Julia Rodwell van de Park End Primary school in Middlesbrough. Rodwell was zodanig onder de indruk van de concentratie van de leerlingen, dat ze alle leerkrachten van haar school heeft laten opleiden om schaaklessen te geven.