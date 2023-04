Schoenmaat 49, 1m94 en volmaakte techniek: het nieuwe Belgische zwemfenomeen heet Lucas Henveaux

‘Of een olympische finale mogelijk is?’ André Henveaux moet geen twee keer nadenken: ‘Zéker. Zelfs een medaille sluit ik niet uit. En dat zeg ik niet omdat ik zijn vader ben.’ Alles wat u moet weten over het opmerkelijke nieuwe zwemfenomeen uit Luik, Lucas Henveaux, die zich zaterdag op de 400m vrije slag kwalificeerde voor Parijs 2024.

Het was te denken dat Lucas Henveaux (22) vroeg of laat in het water zou belanden. Het bleek vroeg: op zijn vierde begon hij al met zwemmen. Wat wil je met een Luikse vader die niet alleen het gemeentelijke zwembad in Crisnée uitbaat, de zwemclub Liège Natation leidt en naam maakte als trainer van onder meer Yoris Grandjean en Isabelle Arnould? Wat wil je met een Brugse moeder (Els Gitsels) die in haar jonge jaren zelf zwemster was en erna Yseult Gervy en Fabienne Dufour coachte?

“Tot zijn vijftiende was zwemmen de belangrijkste sport in zijn leven”, vertelt vader André (75). “Maar dan besliste Lucas: ‘Nu ga ik de nieuwe Tiger Woods worden.’ En hij zette vervolgens vijf jaar geen voet meer in het zwembad.”

Tijdens een podcast met Swimswam legde Lucas Henveaux uit wat hem naar het golf dreef. Op zijn vijftiende had hij nog niet de gestalte die hij vandaag (1m94) heeft. Hij raakte er moedeloos van om zijn vriendjes betere tijden te zien zwemmen, terwijl hij zelf niet de progressie maakte die hij wilde. Tegelijk begon hij wel beter te golfen, een sport die hij ook van jongs af aan samen met zijn ouders deed. Hij kreeg zelfs een beurs aan de universiteit van South Carolina.

“Het plan was om carrière te maken op de PGA Tour”, zei hij. “Daar merkte ik al snel hoe groot de concurrentie is en hoe moeilijk je kan rond komen als je niet bij de wereldtop hoort.” Henveaux trok de onvermijdelijke conclusie: hij was goed maar niet goed genoeg. Hij huilde tranen met tuiten maar borg zijn golfdroom op. “Hij zag in dat hij geen Tiger Woods zou worden”, verwoordt zijn vader het.

Beeld BELGA

Lang leve corona

Lucas Henveaux leidde het leven van een normale student - hij volgde een opleiding internationaal ondernemen - toen in maart 2020 de coronapandemie alles plots plat legde. Uit verveling ging hij dan maar met zijn jongere zus Camille weer baantjes trekken in het zwembad van zijn vader. En zodra het weer mogelijk was, deed hij weer aan bescheiden competities mee: “Ik was zot traag.”

In januari 2021 werd hij uitgenodigd om samen met Valentine Dumont te trainen en zo kreeg hij weer de smaak te pakken. “Ik begon als een professioneel sporter te leven. En ik had het geluk dat ik door corona niet op de universiteit de lessen hoefde te volgen.” De progressie bleef niet uit: in april 2021, na nog geen vier maanden deftig trainen dook hij al onder de vier minuten op de 400m vrije slag. Ook op de 200m en 800m vrij klokte hij bemoedigende tijden.

In de zomer van 2022 zwemt Henveaux zich in de kijker: haast uit het niets kwalificeert hij zich op het EK voor de halve finale op de 200m vrij. André Henveaux: “Ik kreeg van jan en alleman vragen: ‘Wie is die kerel?’ En dan antwoordde ik: ‘Dat is mijn zoon.’ In één jaar tijd zwom hij vier seconden sneller op de 200m. En dit weekend deed hij zes seconden van zijn persoonlijk record op de 400m vrij. Lucas heeft het potentieel om bij de besten van de wereld te horen. Of een olympische finale mogelijk is? Zeker. Zelfs een medaille sluit ik niet uit en dat zeg ik niet omdat ik zijn vader ben. Hij heeft er gewoon alle wapens voor. Hij is groot, heeft grote voeten (maat 49) en immense handen, is krachtig, traint hard en technisch zwemt hij volmaakt en elegant. Lucas gaf het zelf ook aan: ‘Ik doe in Parijs niet mee om achter de besten te zwemmen maar naast hen.”

Beeld BELGA

Lucas Henveaux deelt de ambities van zijn vader en wil in Parijs 2024 al schitteren. Hij citeert dan graag de coach van Russische kampioen Alex Popov: ‘Be great now’. Henveaux doet er ook alles voor. Zo trok hij in januari terug naar de VS. Met de universiteit van Californië in Berkeley greep hij vorige maand de NCAA-titel. Hij traint er onder de vermaarde coach Dave Marsh en volgt een opleiding entrepreneurship. “Zonder Lucas had Arizona State het gehaald”, zegt vader André. “Ze zijn dus vragende partij dat hij langer blijft maar dan heeft hij wel een vrijstelling nodig want eigenlijk zal hij dan te oud zijn. Maar door covid wordt daar mogelijk een afwijking op worden toegestaan.”