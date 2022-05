Scheidsrechterstop fluit eigen baas terug na Anderlecht-Club

Layec stond zondag aan de zijlijn van het Lotto Park om duiding te geven over de scheidsrechterlijke beslissingen tijdens Anderlecht-Club Brugge. De commentator vroeg Layec wat hij van de niet-gefloten strafschop op De Ketelaere vond. De beelden gleden over het scherm, daarop was de duw van Lisandro Magallán te zien.

Layec: “De strafschop kon worden gefloten. Maar was het een clear and obvious error van de ref? De VAR vond van niet, ik kan hem daarin volgen.”

Een dag later klonk de uitleg van het scheidsrechtersdepartement anders. Woordvoerder Frank De Bleeckere: “De Ketelaere wordt door Magallán met beide handen in de rug geduwd. Het Professional Refereeing Department verwacht een VAR-interventie, een strafschop voor Club Brugge en een gele kaart voor de Anderlecht-speler.”

Grijze zone

Layec oordeelde dat de duw van Magallán in de grijze zone hoort. Lees: als de VAR tussenkomt is het goed, als hij niet tussenkomt is het ook goed. Hoe groter de grijze zone, hoe groener de officiële cijfers. Twee weken geleden vertelde de Fransman nog dat de videorefs in 89 procent van de tussenkomsten de juiste keuzes maken. Volgens AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck kloppen die cijfers niet.

Operationeel directeur Stephanie Forde: “We volgen de lijn van de UEFA. Maar als ik kijk naar de cijfers over de arbitrage bij een EK of een WK durf ik daar ook vragen over te stellen. Dus ik snap de bedenkingen. Voor de gemiddelde voetbalfan zal het altijd onvoldoende zijn. Maar het klopt dat het nog beter kan.”

Elk jaar stromen er miljoenen van de Pro League naar de arbitrage. “Zij betalen de lonen van de refs, de wedstrijdvergoedingen en de werking van de VAR”, zegt Forde. “Maar ook de bond heeft al stevig geïnvesteerd.”

Momenteel zijn 12 van de 26 refs semiprofs. Ze voltijds betalen is op korte termijn geen oplossing, zegt Forde. “Als we willen professionaliseren, zou het beter zijn om alle actieve refs semiprofs te maken.”