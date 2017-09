Scheidsrechtersbaas Verbist verdedigt beslissing van Laforge in Antwerp-Kortrijk

"Het was een correcte tussenkomst van de VAR", laat Verbist weten. "De beelden tonen aan dat speler Abdul Ajagun van KV Kortrijk zijn been uitsteekt en bijna onmiddellijk terugtrekt. Speler Alexander Corryn van Antwerp FC ziet dit en laat zich vallen om zo een strafschop uit te lokken. Scheidsrechter Nicolas Laforge fluit penalty, maar na het bekijken van de beelden komt hij op zijn beslissing terug."



De fase had geen doorslaggevende invloed op de wedstrijd. Antwerp leidde al met 2-0 en boekte met 3-0 uiteindelijk zijn eerste thuiszege van het seizoen. Corryn kreeg nog geel voor een schwalbe.