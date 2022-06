Schaatsbond verhoogt minimumleeftijd na rel rond Russische Valijeva

Dit nooit meer, dacht de ISU toen kunstschaatsster Kamila Valijeva op vijftienjarige leeftijd de hoofdpersoon werd in een olympische rel. De jonge Russin, die favoriet was voor goud, werd op de Winterspelen in Peking geschorst vanwege een positieve dopingtest. Ze mocht de vrije kür uiteindelijk toch rijden omdat alleen haar A-staal positief bleek. In de finale bezweek ze onder de druk en werd vierde.

De zaak veroorzaakte internationaal verontwaardiging, zeker toen de ontroostbare Valijeva nadat ze van het ijs stapte ook nog een flinke uitbrander van haar coach kreeg. Hoe had ze het zo kunnen verprutsen?

Het bracht de discussie op gang of iemand van vijftien niet beter beschermd moet worden. Is zo’n jonge sporter in staat om een weloverwogen keuze te maken tot het nemen van doping? In hoeverre viel het haar begeleidingsteam aan te rekenen?

Fysieke en mentale gezondheid

Om dit soort rellen te voorkomen, gaat de ISU de minimumleeftijd van deelnemers aan internationale titeltoernooien de komende jaren stapsgewijs omhoog brengen van vijftien naar zeventien jaar. De bond heeft zich laten adviseren door experts, die zeggen dat de fysieke en mentale gezondheid van schaatsers op deze manier beter beschermd wordt. Bij de Winterspelen in Milaan in 2026 moet zeventien jaar de leeftijdsgrens zijn.

Om jonge talenten te behoeden voor extreme trainingen is de leeftijdsgrens in het turnen al een aantal keer aangepast. In 1997 veranderde dat voor het laatst: van vijftien naar zestien jaar.

Het IOC is niet geïnteresseerd in leeftijdsverhoging. Door het toevoegen van extreme sporten aan het olympische programma, zoals surfen en skateboarden, wordt juist een jonger publiek gelokt.

Internationale sportfederaties mogen zelf bepalen wanneer iemand oud genoeg is voor de Spelen. Vorig jaar in Tokio kwamen er skateboarders van twaalf en dertien jaar in actie.