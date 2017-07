Schaaklegende Kasparov keert even terug uit pensioen

"Ik denk dat ik er de gemiddelde leeftijd wat zal laten stijgen en het gemiddelde klassement zal laten dalen", schreef de 54-jarige Rus. Kasparov nam in 2005 afscheid van de schaaksport.



Garry Kasparov, die het schaken in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw gedurende vijftien jaar domineerde, neemt het komende maand op het Rapid and Blitz-toernooi in Saint-Louis op tegen negen spelers, waarvan er zes deel uitmaken van de Grand Chess Tour, het hoogste niveau in de schaaksport.