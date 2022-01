Saudi-Arabië maakt weer goede sier met ‘belachelijk’ toernooi

Het zijn op zichzelf mooie affiches: Barcelona-Real Madrid, Atlético Madrid-Athletic Club de Bilbao en dan zondag de finale. Het bijzondere aan de Spaanse supercup is de locatie. De vier topclubs zijn ervoor naar Saudi-Arabië gevlogen, voor een toernooi ter meerdere eer en glorie van het regime in dat land.

Het uitstapje naar het Midden-Oosten wordt gemaakt in een tijd dat praktisch alle selecties in het internationale voetbal worden getroffen door coronabesmettingen. De Spaanse bond sloot in 2019 echter een contract met de Saudische overheid om een final four met de beste twee clubs van de vorige competitie en de twee finalisten van de beker daar te houden. Inzet: de ‘Supercup’. De Golfstaat had er 120 miljoen euro voor drie edities voor over. In 2020 werd het toernooi voor het eerst gehouden, vorig jaar gebeurde dat vanwege corona in Andalusië.

Deze week is het King Fahd Stadion in de Saudische hoofdstad Riyad weer het decor, 6.000 kilometer weg van de Spaanse fans. Voormalig Nederlands international en nu analist Marco van Basten noemde het ‘belachelijk’. Verdediger Raúl García (35) van Athletic Bilbao zei: “Voetbal is erg veranderd, want niemand denkt nog aan de fans. Het gaat alleen nog maar om het verdienen van geld en het binnenhalen van sponsors. We verliezen de basis van het voetbal uit het oog.”

Saudi-Arabië ziet net als Qatar in het binnenhalen van grote sportevenementen en het investeren van oliedollars in westerse voetbalclubs een manier om de reputatie in het buitenland schoon te wassen. Mensenrechtenorganisaties noemen het ‘sportwashing’: goede sier maken met sport. Amnesty International riep de selecties van Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid en Athletic Bilbao deze week op om zich op persconferenties uit te spreken over de rechten van vrouwen, lgbtq’ers en critici in Saudi-Arabië. Ook stuurde Amnesty een paarse armband naar de clubs, in de hoop dat de aanvoerders die dragen als teken van solidariteit met onderdrukten.

Van de financiële opbrengst van de final four vloeit de helft naar de Spaanse bond en de helft naar de clubs. Dat geld kunnen de clubs goed gebruiken. Barcelona maakte over het afgelopen seizoen een half miljard verlies, de schulden liepen op tot anderhalf miljard euro. Dankzij een herfinanciering voor 600 miljoen van een deel van de schulden door Goldman Sachs en loonsverlagingen kon de Catalaanse club vorige week toch Ferran Torres voor 55 miljoen euro overnemen van Manchester City.