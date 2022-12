Saudi-Arabië aast op organisatie WK 2030

Kritiek op Qatar overschaduwde het hele WK en is het over acht jaar weer van dat? Saudi-Arabië aast op het WK 2030 en daar zit het met de mensenrechten nog fouter. Maar ook Saudi-Arabië stopt miljarden in topvoetbal, wil sterren als Ronaldo lokken en is anders dan Qatar wél voetbalgek.

Best mogelijk dat Cristiano Ronaldo zijn voetbalpensioen in Saudi-Arabië zal beleven. De club Al-Nassr heeft volgens Marca 200 miljoen euro aan loon en publiciteitsinkomsten per seizoen over om de 37-jarige Portugees te binden. In dat geval heeft Saudi-Arabië er een geweldig uithangbord bij. Ook die andere wereldster Lionel Messi werft al voor Saudi-Arabië: op zijn Instagram-pagina staat een betaald partnership met de toeristische dienst Visit Saudi.

Ronaldo strikken past perfect in de strategie van Saudi-Arabië om zich op de internationale voetbalkaart te zetten. Eerder paste de Saudische overname van Newcastle in dat plaatje. Achter de eigenaars schuilt een staatsinvesteringsfonds dat zo’n 370 miljard euro bezit. Newcastle is zo nog veel rijker dan het Qatarese PSG.

Premier League-club Newcastle is sinds vorig jaar in handen van een Saudisch staatsinvesteringsfonds. Beeld AFP

Maar Saudi-Arabië mikt op het allerhoogste: een WK voetbal in 2030. “We overwegen een bod samen met Griekenland en Egypte”, maakte de Saoedische minister van Toerisme bekend. Eerder schreef de Britse krant The Times al dat de drie landen een officiële kandidatuur gaan indienen. Een WK over drie continenten zou een unicum zijn, maar ook Saudi-Arabië zou het WK in de winter willen afwerken.

Of de FIFA zich twee keer aan dezelfde steen stoot? Na alle heisa rond de corrupte toewijzing en mensenrechten bij het WK in Qatar heeft de Wereldvoetbalbond de bidprocedure aangepast. Alle FIFA-landen hebben nu één stem en volgens een toegevoegde paragraaf moeten de mensenrechten in het land dat zich kandidaat stelt gewaarborgd zijn.

Dan staan de kansen van Saudi-Arabië er niet riant voor. Amnesty International (AI) vat de schending van de mensenrechten in Saudi-Arabië als volgt samen: het land beknot ernstig de vrijheid van meningsuiting, voert executies en lijfstraffen uit, houdt oneerlijke rechtszaken, discrimineert de sjiitische minderheid en geeft vrouwen veel minder rechten dan mannen.

Vrouwen hebben in Saudi-Arabië minder rechten dan mannen, pas sinds enkele jaren mogen ze achter het stuur van een auto plaatsnemen. Beeld EPA

Volgens Amnesty is de onderdrukking onder het bewind van kroonprins Mohammed bin Salman sinds 2017 niet verbeterd. Hij voerde wel hervormingen door - vrouwen mogen nu wel autorijden en reizen zonder mannelijke voogd - maar de autoriteiten leggen kritische stemmen nog steeds aan banden. Onafhankelijke media bestaan niet. Kritiek op het beleid in Twitter of sociale media kan leiden tot zware boetes of gevangenisstraffen.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino zat bij de WK-openingsmatch van Qatar naast de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman al-Saud. Beeld AFP

Infantino start volgend jaar zonder tegenkandidaat bij de FIFA-voorzittersverkiezingen een nieuwe termijn. Na zijn vlammende toespraak voor de WK-start over het “hypocriete Westen” en met zijn verleden waarbij hij graag aanschurkt tegen autoritaire leiders zoals Vladimir Poetin lijkt Infantino niet de man die zich als de moraalridder tegen een WK-kandidatuur van Saudi-Arabië zal uitspreken.

‘Vision 2030’: zo heet het economisch-sociaal hervormingsplan om Saudi-Arabië minder te laten afhangen van olie-inkomsten en aantrekkelijker te maken voor investeerders. Sport is daar een grote pijler van. De oliestaat profileert zich al langer met megasportevents. Saudi-Arabië veroverde een gegeerd plekje op de F1-kalender, organiseert de Dakar-rally en verleidt topgolfers in lucratieve toernooien. Tegelijk hoopt het land zijn slechte imago in mensenrechten internationaal te keren, sportswashing dus.

Saudi-Arabië wist met het circuit in Jeddah een plekje op de gegeerde F1-kalender te bemachtigen. Beeld Photo News

Bij een bid voor het WK 2030 zal Saudi-Arabië wel stevige concurrentie krijgen. Voor Afrika is Marokko in de running. In Europa doen Spanje en Portugal symbolisch ook met Oekraïne een gooi. In Zuid-Amerika bundelen Uruguay, Argentinië, Paraguay en Chili de WK-krachten voor 2030.

Maar Yasser Al Misehal, voorzitter van de Saudische voetbalbond, zei dat voetbal een belangrijke sector is in Vision 2030: “We hebben veel ambitie. Het organiseren van een WK zal ons helpen het voetbal in ons land verder te ontwikkelen en uit te breiden.”

De stunt van Saudi-Arabië tegen Argentinië op de eerste speeldag maakte heel wat emoties los bij fans en bevolking. Beeld AP

Beeld AP