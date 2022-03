Sargis Adamyan: te slecht voor Club Brugge, maar wel weer belangrijk

Een delegatie van de KBVB was een tiental dagen geleden in Westkapelle, om de infrastructuur van Club eens te aanschouwen en het over de werking te hebben. Roberto Martínez raakte daarbij aan de praat met Alfred Schreuder. Voetbalromantici die in grote lijnen hetzelfde denken over het spelletje.

Zo dweept de bondscoach met de ‘synchronisatie’ tussen twee of drie spelers. Hij selecteert zelfs op dat criterium. Koppeltjes of triootjes die elkaar aanvullen, dat is ook de redenering van Schreuder. Tussen Odoi, Vanaken en Rits zit het goed volgens hem. En omdat Vanaken, De Ketelaere en Lang de gave hebben om een fijnzinnige steekpass te geven wil Schreuder daartegenover iemand met diepgang.

Enter Sargis Adamyan, een Armeen van 28. Hij is een persoonlijke transfer van Schreuder, die hem nog kende van in zijn tijdperk bij Hoffenheim. “Iemand met een enorme werklust", verzekerde Schreuder. “Hij brengt diepgang.”

Over zijn goals kunnen we kort zijn: Adamyan zal er nooit de schoonheidsprijs voor winnen. Dat neemt niet weg dat hij de voorbije weken wel al belangrijk is geweest voor Club, onder meer met vier doelpunten in zes competitiematchen.

Bovendien ligt Adamyan goed in de spelersgroep. “Hij blijft altijd met zijn beide voeten op de grond en weet dat hij het van hard werken moet hebben.” Het is rennen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. “Adamyan houdt altijd twee man bezig”, weet Schreuder.

Puur qua techniek haalt Adamyan zelfs niet de norm die Club vooropstelt. Als de ruimtes klein zijn wordt het voor hem direct een stuk moeilijker. Zijn eerste aanname kan beter. Het kaatsen onder druk kan preciezer. Zaken waardoor blauw-zwart in januari bewust koos voor een huurconstructie, met een mogelijkheid tot aankoop.

De beslissing daarover is nog niet genomen. Club heeft nog tijd. Maar het zou verbazen als de uittredende landskampioen Adamyan straks definitief naar België haalt. Veeleer is de spits een oplossing op de korte termijn.

Om de komende maanden Union van de titel te houden en dus goede Champions’ play-offs te spelen zullen werklust en diepgang echter niet volstaan. Hoe complementair een bepaald koppeltje ook mag zijn. Dat zal Schreuder in zijn binnenste ook wel beseffen.