Sarah Sjöström zwemt tweede wereldrecord in evenveel dagen

Sjöström was zo veertien honderdsten sneller dan het vorige wereldrecord, in 2015 in Sydney opgetekend door de Australische Cate Campbell. De Zweedse won haar race in Moskou voor de Nederlandse Ranomi Kromowidjojo (51"14) en diezelfde Cate Campbell (51"59).



Woensdag brak Sjöström in 23"10 al het wereldrecord op de 50 meter vrije slag van de Nederlandse Kromowidjojo en streek zo een premie van 10.000 dollar op. De Zweedse veroverde vorige week op het WK in groot bad in Boedapest nog drie gouden medailles (50 meter vrije slag en 50 en 100 meter vlinderslag). Ze pakte ook zilver op de 100 meter vrije slag en brak de wereldrecords op de 50 en 100 meter vrije slag.