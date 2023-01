Sanne Cant verovert in Lokeren haar veertiende Belgische titel op rij

Nog voor de start verloor het BK bij de vrouwen een schaduwfavoriete: Laura Verdonschot kreeg in aanloop naar de titelstrijd af te rekenen met een virale infectie en kon zich daardoor niet optimaal voorbereiden. De grootste tegenstand voor Sanne Cant moest dus van ploegmate Marion Norbert-Riberolle en Alicia Franck komen.

Maar van bij de start was duidelijk dat Cant gebrand was op een veertiende opeenvolgende Belgische titel. Ze schoot uitstekend uit de startblokken en dook als tweede het veld in, om al snel de touwtjes in handen te nemen. Franck probeerde nog even in de buurt te blijven, maar plooide uiteindelijk toch.

En Norbert-Liberolle? Die ging na pech in de openingsronde sterk op en over Franck. Ze leek even op zoek te kunnen naar eenzame koploopster Cant, maar die verdapperde nog eens in het slot. Met een voorsprong van 1'20" op haar ploegmate kroonde ze zich voor de veertiende keer tot Belgisch kampioene. Franck eindigde als derde op meer dan 2 minuten.