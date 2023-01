Sanne Cant blijft de Belgische crosskoningin: veertiende titel op rij

Door het late forfait van Laura Verdonschot (virale infectie) waaide enkel wat tegenwind uit de hoek van Alicia Franck en Marion Norbert-Riberolle. Maar die ging, vooral door aanslepende kettingproblemen in de openingsfase van de genaturaliseerde Française, verrassend snel liggen.

Norbert-Riberolle vocht zich vanuit de achtergrond nog voorbij Franck naar het zilver, maar was na afloop ontroostbaar. “Ik had al last met die ketting tijdens de verkenning, maar dacht dat het opgelost zou zijn”, snikte ze. “Echt frustrerend, want dit kost me de zege.”

Cant liet het verdriet van haar teamgenote niet aan haar hart komen. De verschillen logen er niet om: 1:20 op Norbert-Riberolle, meer dan 2 minuten op Franck. “Zonder de pech van Marion had het wellicht iets spannender kunnen worden, maar in mijn hoofd was ik wel klaar om te winnen”, sprak ze, wat bevangen door de kou.

In Amerika werd Katie Compton vijftien keer op rij nationaal kampioene. “Dat record is geen doel op zich”, aldus Cant. “Maar misschien zal ik er tegen het volgende BK, in januari 2024, wel eens aan denken.”