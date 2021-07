Sambi Lokonga voor ruim 20 miljoen euro naar Arsenal: ‘Ze wilden me hier echt’

Sambi Lokonga (21) vertoeft al een tiental dagen in Noord-Londen door quarantaineverplichtingen. Gisteren trainde hij meteen met de groep. Op de clubsite sprak Sambi Lokonga een eerste keer over zijn overstap. “Toen ik hoorde van de interesse van Arsenal heb ik geen seconde getwijfeld. Ze willen me hier echt en ze gaan met jongeren spelen. Voor mij verandert er dus niet veel. Wat jullie van me mogen verwachten? Oordeel daar zelf maar over. Ik kan op de zes en als box-to-box spelen.”

Alvorens zich op zijn nieuwe avontuur te storten, nam Sambi Lokonga nog even de tijd om Anderlecht en de supporters te bedanken voor twaalf mooie jaren. “Ik verhuis van de ene grote club naar de andere. Ik ben trots op deze nieuwe stap, maar ook triest dat ik RSCA verlaat. Ik ben mauve voor het leven.”

Met Sambi Lokonga maakt Anderlecht opnieuw een eigen jeugdproduct te gelde. Hij wordt de op twee na duurste uitgaande speler ooit van de club. Enkel Jérémy Doku (26 miljoen euro) en Youri Tielemans (25 miljoen euro) brachten meer geld in het laatje.

Ook Ognjen Vranjes verlaat Anderlecht. De Bosniër tekende een contract bij AEK Athene.