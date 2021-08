Sambi Lokonga trapt met Arsenal Premier League-seizoen op gang

De volgspot in Engeland staat nog niet op Albert Sambi Lokonga, die vanavond bij Arsenal voor zijn Premier League-debuut staat. De ex-Anderlecht-man van 18 miljoen euro moet nog uit de schaduw treden.

Trending is hij nog niet geweest. Sociale media zijn geen wetenschappelijke geijkte waardemeters, maar ze geven wel een indicatie over wat er onder de massa (met te veel tijd) leeft. Dezelfde stelling gaat op voor oefenmatchen. Albert Sambi Lokonga (21) heeft in de voorbereiding bij Arsenal een aantal lampjes aangeknipt.

The Gunners hebben, gezien hun successen tot vijftien jaar geleden, een grote supportersschare over de hele wereld. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat bezige bijen compilatiefilmpjes hebben gemonteerd van zijn meest verfijnde baltoetsen en zijn knapste passes. En dat de meest vocale supporters zijn prestaties uitvoerig hebben belicht, met de hyperbolen eigen aan die platformen.

De hartslag daar zegt dat er hoop is. Op TalkSport, een radiostation waar ze 24 uur op 24 over sport leuteren, raakte ex-speler Jack Wilshire hem even aan: “Ik hou van wat ik tot nu toe van hem heb gezien.” Het is met zulke lovende lijntjes dat Lokonga het momenteel moet stellen. In België mag hij dan een household name zijn, in Engeland focussen ze zich op het bredere plaatje.

Of een aanwinst van 18 miljoen euro er gaat doorbreken interesseert hen voorlopig niet. Op de persconferentie van Mikel Arteta was de moeilijke transferperiode van Arsenal het topic. Over een club in verval die zich op de markt niet meer kan meten met de allergrootsten. De naam van Lokonga viel geen enkele keer. Voor de grote mediakanalen de volumeknop van de megafoon opendraaien, moet hij zich eerst bewijzen.

Zijn trainer is content met zijn niveau en zijn voorspoedige integratie. Voor sommige Rode Duivels is dat geen verrassing. In de eerste trainingen met de nationale ploeg stelden ook zij vast dat hij snel op hun tempo mee ging voetballen. Een bevestiging dat er potentie in zit. Het zijn van die kleine zaken die moeilijk in statistieken uit te drukken zijn.

Op Arsenal zeggen ze vandaag hetzelfde. “Albert is een erg intelligente speler”, zei Arteta bij de officiële aankondiging. “Erg volwassen ook. Niet alleen in zijn prestaties, maar ook in zijn ontwikkeling. Je ziet dat hij goed gecoacht is door Vincent Kompany. Ik ken Vincent natuurlijk goed. En hij spreekt in superlatieven over hem. Ook over de impact die hij bij Anderlecht heeft gehad.”

Wegens de blessure van eerste keus Thomas Partey wordt Lokonga tegen Brentford sneller voor de leeuwen gegooid dan verwacht. De ideale gelegenheid om indrukken te bevestigen. Hij is geen breker, noch een creatief genie, maar de scoutingscel van Arsenal heeft hem gecast voor zijn kwaliteiten in balbezit. Hij ziet het spelletje, hij creëert goede passingshoeken en kan snel vooruit spelen. Dynamiek die het middenveld miste.

De enige vraag die ze zich nog stellen: hoe verteert Lokonga’s lichaam het snellere tempo en de hogere handelingsnelheid van de Premier League. Arteta heeft geduld met Lokonga, hij hoeft niet meteen trending te zijn.