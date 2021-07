Sambi Lokonga niet op stage met Anderlecht, deal met Arsenal bijna rond

En toen waren ze nog met 37 – meer dan genoeg spelers. Albert Sambi Lokonga heeft zich gisterochtend niet gemeld op Neerpede voor de busrit naar Nederland. Dat was geen verrassing voor de staf, de ploegmaats en het management: er was in onderling overleg met de clubleiding beslist dat de middenvelder niet zou deelnemen aan de zesdaagse stage in Alkmaar. Dat heeft alles te maken met een nakende miljoenentransfer naar Arsenal. De gesprekken lopen al maanden, Sambi Lokonga zelf heeft al een akkoord, nu naderen ook de beide clubs een deal.

Het was altijd de wens van Sambi Lokonga om de trainingen bij Anderlecht niet meer te hervatten. De speler had intern aangegeven zich klaar te voelen voor een stap hogerop, RSCA wilde zijn jeugdproduct niet gijzelen en was bereid mee te werken aan de juiste voorwaarden. De eisen voor paars-wit zijn duidelijk: het mikt op 18 à 20 miljoen euro aan vaste inkomsten, waarna de som nog kan oplopen via prestatiegerichte bonussen. Daarnaast is er sprake van een percentage op doorverkoop. Anderlecht en Arsenal ronden dezer dagen de laatste details af.

Haalt paars-wit de gehoopte miljoenen binnen, dan is Sambi Lokonga de op twee na duurste uitgaande speler uit de clubgeschiedenis, na Jérémy Doku (ongeveer 26 miljoen euro aan Rennes) en Youri Tielemans (25 miljoen euro aan AS Monaco). De centen zullen goed van pas komen in het herstelplan dat in het Lotto Park op tafel ligt. Anderlecht moet de komende jaren zuinig omspringen met zijn middelen.

Bedoeling is om eerstdaags tot een getekende overeenkomst te komen, waarna Sambi Lokonga naar Londen kan afreizen voor zijn medische tests. De scouts van Arsenal zien Sambi Lokonga, die als aanvoerder sterke play-offs afwerkte, als een ideale versterking om de as op te frissen: een dynamische, technisch onderlegde pion met progressiemarge. Het jonge en kneedbare talent waar coach Mikel Arteta, tot anderhalf jaar geleden de assistent van Pep Guardiola bij Manchester City, mee wil samenwerken. Sambi Lokonga, over wie Arsenal inlichtingen inwon bij onder meer Roberto Martínez, kan de tweede Belg bij de Gunners worden. Thomas Vermaelen speelde tussen 2009 en 2014 vijf jaar in het Emirates Stadium. Hij groeide er uit tot kapitein.

Bij Arsenal zal Sambi Lokonga niet kunnen proeven van Europees voetbal – na een nieuw snertjaar strandde de traditieclub in de middenmoot. Dat is in zijn ogen geen ramp. De Luikenaar vindt het belangrijker dat hij speelkansen krijgt bij een ploeg uit een topcompetitie waar zijn speelstijl bij aansluit. Arsenal is namelijk geen team dat kick and rush-voetbal speelt.

Gepolst naar Nederlandse aanvaller

Behalve het dossier-Sambi Lokonga is sportief manager Peter Verbeke ook bezig met de zoektocht naar een spits. De Telegraaf meldde gisteren dat Anderlecht aast op Gyrano Kerk (25) van FC Utrecht. Volgens informatie van Het Laatste Nieuws heeft Anderlecht de aanvaller effectief gepolst, maar Utrecht zou 8 à 9 miljoen euro willen vangen. Dat is te veel voor de recordkampioen. Enkel als de vraagprijs daalt, dan komt Kerk – vorig seizoen goed voor acht doelpunten en zes assists – eventueel weer in beeld als potentiële aanwinst.