Sambi Lokonga geeft twijfelaars lik op stuk

“Ik weet niet of ik hem hiermee een plezier doe.” Vincent Kompany proest het uit. Die ene keer dat de Anderlecht-trainer eens in Engeland is geweest, heeft hij toch een verhaal moeten vertellen over Albert Sambi Lokonga. Zijn aanvoerder die afgelopen zomer voor zo’n 18 miljoen euro naar Arsenal verhuisde.

Op YouTube kan u het bewuste interview vinden. Twee zoektermen volstaan: Ferdinand en Kompany. Op ‘Vibe with Five’, kanaal van legendarische Manchester United-verdediger Rio Ferdinand, staat sinds twee weken ook een exclusieve episode met Kompany. Hij wordt er een ‘legend’ genoemd door Ferdinand. De bijna-complete verdediger. Samen overlopen ze er zijn carrière.

Dat er in een gesprek met Kompany van meer dan een uur ook een intermezzo over Sambi Lokonga wordt gesmokkeld, hoeft op zich niet verbazen. Met zijn rust aan de bal heeft Lokonga in zijn eerste vier maanden een degelijke indruk gelaten. De aanpassing aan het hoger niveau in de Premier League is fysiek geruisloos verlopen.

“Veel sneller dan ik zelf had verwacht”, geeft hij schaterlachend toe. Omstandigheden als de blessurelast hebben meegezeten, maar dat maakt zijn rekening niet. Zaterdag klokte hij af op basisplaats negen op dertien wedstrijden. Tegen rode lantaarn Newcastle was hij in het eerste uur een meester op het middenveld, met zes gecreëerde kansen. Zuiver en dominant als nummer 8. Doelpunten en assists moeten nog volgen. Het eeuwige debat.

Mentale veerkracht

Straffer nog was de mentale veerkracht die Lokonga had getoond. Dat vond ook Mikel Arteta, zijn coach. Zeven dagen eerder was hij op Liverpool kopje onder gegaan. Arsenal zag er geen bal. Lokonga evenmin. Hij spartelde nog even tegen, maar voor het uur verloste Arteta hem uit zijn lijden. Zijn minste match dit seizoen. Zaterdag antwoordde hij met zijn beste uur tot nu toe. Arteta: “Ik vond dat hij een nieuwe kans verdiende.” Dat heet vertrouwen.

Arsenal staat op dit moment vijfde in de Premier League. Gezien hij nog geen volledig seizoen op constant niveau heeft gepresteerd, is Lokonga nog geen courant gespreksonderwerp in televisiestudio’s, podcasts, kranten of op sociale media. Hij is nog niche.

De reden waarom Kompany dan wel over hem moet praten, wordt duidelijk in de eerste minuut van de show met Ferdinand. Bij de introductie bedankt presentator Joel Beya, een Arsenal-fan, mister Kompany voor Lokonga: “Thank you for Lokonga, man. We komen er later op terug.” Drie kwartier later spoort Beya Ferdinand aan om Kompany een vraag te stellen over Lokonga. Kompany: “Willen jullie een inside story over Sambi?”

“Wel, toen ik nog speler was van City, kwam ik op op een punt dat ik over mijn toekomst begon na te denken. Word ik trainer? Ga ik door? Op dat moment keek ik voetbal in verschillende landen. En ik zag ook Sambi’s eerste match, zijn eerste twee voor hij zich zwaar aan de knie blesseerde. Het eerste wat ik toen deed, was Mikel Arteta (toen assistent bij City, nu Arsenal-coach, KTH) aanspreken. Daarna Pep (Guardiola). Ik zei aan Mikel: ‘Je moet deze gast bekijken, hij is de nieuwe Yaya Touré’.”

“Wel, er kwam uiteindelijk niets van. Hij blesseert zich aan de kruisbanden. En ik eindig op de trainersstoel bij Anderlecht, waar ik de kans krijg om met Sambi te werken. En ik sta nog altijd achter de woorden die ik toen tegen Mikel zei.”

Verantwoordelijkheid

Een boude uitspraak. Yaya Touré, de beste uit de stal van Ivorianen destijds bij SK Beveren, bouwde een geweldige carrière uit. Hij speelde twee jaar bij Barcelona, in dienst van Lionel Messi. Daarna won hij geruggesteund door Vincent Kompany drie titels met Man City.

“Ik ben er niet zeker van of ik Sambi eer aandoe met die vergelijking. Hij kan een Yaya worden. Alleen was Yaya ook een geweldige afwerker. Een zeldzame kwaliteit. Ik weet nog niet of Sambi dat in zich heeft. Als hij zich onze conversaties nog herinnert, dan weet hij wat te doen.”

“Waar ik enorm van hou bij Sambi, en dat komt zelden voor, is dat hij altijd de bal wil. Wat er ook gebeurt. Net zoals Yaya. Als het team niet goed draait, geeft die bal maar aan Sambi. Als het team een goede dag heeft, geef die bal maar aan Sambi. Hij zal zich nooit wegsteken. Hij neemt zijn verantwoordelijkheid.”

“Mijn punt is: je hebt spelers nodig die niet bang zijn om een bal op te eisen, zelfs als het minder loopt. Als verdediger moet je de bal kwijt kunnen bij spelers die de volgende pas zien, de volgende actie. Zij die het duel aangaan en tempo in het spel brengen als er geen is. En voor mij is dat wat Sambi heeft. Dat maakt hem speciaal.”

Kompany heeft de lat wel erg hoog gelegd. Op de schaal van Touré heeft Sambi nog werk.