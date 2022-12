Sam Maes wordt elfde in reuzenslalom van Alta Badia

Sam Maes is maandag op de wereldbekermanche alpijnse ski in het Italiaanse Alta Badia op een knappe elfde plaats geëindigd in de reuzenslalom. Dat is het beste resultaat tot dusver in zijn carrière.

Maes had zich als 22e geplaatst voor de tweede run en presteerde daar bijzonder sterk in met een tweede plaats. Daardoor schoof hij met een totaaltijd van 2:40.91 op naar de elfde plaats na twee runs, op 2.64 van de Zwitserse laureaat Marco Odermatt (2:38.27), die de eerste run won maar in de tweede pas 22e werd. De Noor Henrik Kristoffersen (2:38.47; +0.20) eindigde als tweede voor de Sloveen Zan Kranjec (2:39.19; +0.92).

Maes, die begin 2021 een zware kruisbandblessure opliep en verschillende maanden out was, behaalde nooit een beter resultaat dan deze elfde plaats. In 2019 snelde hij in Kranjska Gora naar de twaalfde plaats in de reuzenslalom.

Odermatt voert de WB-stand in de reuzenslalom aan met 360 punten, voor Kristoffersen (265). Maes staat met 24 punten, zijn eerste van het seizoen, net in de top 30. Odermatt voert ook de algemene WB-stand aan met 796 punten, voor de Noor Aleksander Aamodt Kilde (525), die niet in actie kwam. Maes (24) volgt als 68e.

Maes won begin deze maand de reuzenslalom in het Oostenrijke Gurgl in de Europabeker. In de wereldbeker kon hij zich ruim een week geleden in Val-d’Isère ook plaatsen voor de tweede run in de reuzenslalom, maar moest hierin opgeven. Voordien was het al van oktober 2020 geleden dat hij zich nog eens kon plaatsen voor de tweede run van een reuzenslalom op het hoogste niveau. Hij eindigde toen als achttiende in Sölden. De 24-jarige Maes greep zondag in een eerste reuzenslalom in Alta Badia met een 33e plaats in de eerste run net naast een plek in de tweede run.