Sam Bennett houdt Edward Theuns nogmaals van ritzege in Ronde van Turkije

Sam Bennett (BORA - hansgrohe) heeft na de eerste ook de tweede etappe in de 53ste Ronde van Turkije (WorldTour) gewonnen. Na 205 kilometer van Kumlica naar Fethiye bleef de snelle Ier Edward Theuns voor. De Italiaan Riccardo Minali spurtte naar de derde stek.

Theuns, gisteren nog derde in de openingsrit, is in de stand tweede, op tien seconden van Bennett. De Italiaan Marco Benfatto volgt als derde op veertien seconden.



De ontsnapping van de dag kwam op naam van twee renners: de Italiaan Mirco Maestri en thuisrijder Onur Balkan. Veel bonus kregen ze niet van het peloton, maximaal 3'45". Met nog 100 kilometer voor de boeg trok Murilo Affonso in de tegenaanval. De Braziliaan maakte de aansluiting, maar lang bleven de drie koplopers niet samen. Balkan kon het tempo niet aan en werd opgeslokt door het peloton, dat aan een slakkengangetje richting finish trok. De achterstand op het voorziene aankomstuur liep op tot ruim drie kwartier.



Na een geschiedenisloze etappe - al was er onderweg wel nog een valpartij met Sergei Chernetckii, die de strijd moest staken - werden de koplopers op 12 kilometer gegrepen door het peloton, dat zich voorbereidde op de massasprint. Theuns werd goed naar voor geloodst door zijn ploegmaten van Trek-Segafredo, maar de Gentenaar kwam te vroeg op kop en het was Bennett die zich voor de tweede dag op rij de snelste van het pak toonde.



De 26-jarige Bennett zit dit seizoen aan acht zeges. Eerder won hij de Münsterland Giro (1.BC), een etappe in Parijs-Nice (WT), twee in de Ronde van Tsjechië (2.1) en eveneens twee in de Ronde van Slovenië (2.1).



Morgen overbruggen de renners 128,6 kilometer van Fethiye naar Marmaris. Na 32,9 kilometer wordt er een eerste keer geklommen, maar een klim op 20 kilometer van het einde vormt de voornaamste hindernis in de korte etappe.