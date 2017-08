Sally Pearson pakt goud op 100 meter horden, Farah grijpt naast dubbel

Sally Pearson heeft zaterdag de gouden medaille behaald op de 100 meter horden op het WK atletiek in Londen. Het is haar tweede wereldtitel na 2011.

De 30-jarige Australische, de olympische kampioene van 2012, zette een chrono van 12.59 op de tabellen. Op de voorbije Spelen in Rio de Janeiro was ze er niet bij wegens een blessure. Het zilver ging naar de Amerikaanse Dawn Harper-Nelson (12.63). Het podium werd vervolledigd door de Duitse Pamela Dutkiewicz (12.72).



Eline Berings strandde eerder deze week in de reeksen van de 100 meter horden. Anne Zagré sneuvelde in de halve finales.

Mo Farah grijpt naast dubbel, goud voor Muktar Edris op 5.000m Mo Farah is er niet in geslaagd de gouden medaille te behalen in de finale van de 5.000 meter. Hij moest de wereldtitel laten aan de Ethiopiër Muktar Edris. Na zijn goud op de 10.000 meter was de 34-jarige Brit erop gebrand om voor de vijfde opeenvolgende keer (na WK 2013 en 2015 en OS 2012 en 2016) de dubbel te pakken. Farah kreeg zaterdag niet het verwachte afscheid van de atletiekpiste op mondiaal niveau, hij leed zijn eerste nederlaag op een topkampioenschap outdoor (WK en OS) sinds het WK van 2011 in Moskou. Na het WK en nog twee meetings zal hij zich toeleggen op de marathon.



Edris finishte in 13:32.79, Farah in 13:33.22. De Amerikaan Paul Kipkemoi Chelimo snelde naar het brons in 13:33.30.



Bashir Abdi en Soufiane Bouchikhi strandden woensdag op een zucht van de finale van de 5.000 meter. ©EPA ©AP

Kevin Mayer pakt goud in tienkamp Tienkamper Kevin Mayer heeft de gouden medaille behaald op het WK atletiek. Na twee dagen en tien onderdelen telde de Fransman 8.768 punten, waarmee hij enkele punten tekort kwam om zijn nationaal record (8.834) aan te scherpen. De olympische vicekampioen was de favoriet na het afscheid van de Amerikaan Ashton Eaton, tweevoudig olympisch kampioen (2012 en 2016) en wereldrecordhouder (9.045 punten). Mayer hield twee Duitsers achter zich. Rico Freimuth (8.564 ptn) pakte het zilver, het brons ging naar Kai Kazmirek (8.488 ptn).



Thomas Van der Plaetsen wierp na vier onderdelen de handdoek in de ring. De Europese kampioen van 2016 sukkelde met een blessure aan de rechterknie. ©Photo News