Sagan staat op in Zwitserland’: ‘Pure voorbereiding op de Tour’

Hij greep de microfoon, tikte er even tegen. “Water, alstublieft. Ja, met gas.” Een grappige intro volgde. “Peter Sagan, great victory. How do you feel?”, leidde de enthousiaste perszaal-interviewer in. Sagan: “Je zei het net zelf: great! Huh.”

Zijn eerste zege van het seizoen was het. De allereerste ook voor zijn Franse team TotalEnergies. “‘Vandaag is je enige kans in deze ronde’, drukte de ploegleider me op het hart. Dus besloten we er vol voor te gaan. Ergens moet dat ook. Zwitserland is pure voorbereiding op de Tour, waar alles een stuk belangrijker is. Ik kan ook de hele dag in het peloton blijven zitten en gewoon binnenrijden, maar dat heeft geen zin. Daarvoor ben ik niet naar hier gekomen.”

Zijn lente kwam ter sprake. Hoe hij al begin januari met broer Juraj getroffen werd door covid en vervolgens een non-voorjaar reed. “Verschrikkelijk was het. Ik reed geen deuk in een pakje boter, vocht met mijn lichaam. Ik voelde pijn in de benen die ik niet gewoon was en was niet in staat om te herstellen. Vlakke ritten in een ronde reed ik niet uit. Niet normaal.

“De ploeg bleef me steunen in moeilijke tijden. Jullie, journalisten, schreven intussen I don’t know what. Geen probleem, het is jullie job. Maar ik leef dus nog. Dat toon ik nu wel aan. Ik zeg niet dat alles plots achter de rug is, maar ik kan weer winnen. En mijn moreel is beter dan ooit. Wat ik wel heb geleerd: winnen is niet het allerbelangrijkste. Gezond zijn is dat wel.”

Valpartijen

De derde etappe in de Ronde van Zwitserland was opnieuw geen meter vlak, maar bood wel een laatste kans voor sprinters. Zes renners kozen het hazenpad, onder wie Philippe Gilbert. De laatste vluchter, Stefan Bissegger, werd op elf kilometer van de streep ingerekend door het peloton.

Opschudding was er op iets meer dan drie kilometer van de finish. Crash, met naast Maximilian Schachmann ook twee QuickStep-renners. Kopman Remco Evenepoel gleed veilig en wel in de buik van het peloton over de finish en haastte zich om Sagan te feliciteren met zijn ritzege. Minder fortuinlijk waren Kasper Asgreen en Ilan Van Wilder. Onze landgenoot hield er behoudens een gescheurde broek en wat schaafwonden geen noemenswaardige averij aan over. De Deen was geschaafd over zijn hele lichaam en moest worden gehecht aan elleboog en knie, die behoorlijk hard werd geraakt. Hij start vandaag niet meer in de vierde rit.