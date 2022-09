Sagan met ambitie naar Australië voor vierde wereldtitel

Voorlopig deelt hij, wat dat betreft, nog de spotlights met Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx en Oscar Freire. In de voorbije Canadese GP’s leek het er toch weer op dat de 32-jarige Slovaak het beste achter de rug heeft. Vrijdag verliet hij in Quebec de koers vroegtijdig met een opspelende maag en ook zondag, in Montreal, haalde hij de finish niet.

“Ik keek uit naar twee mooie koersdagen, maar het werd simpelweg niet mijn weekend”, maakte hij een korte round-up op Instagram. “Ik genoot van de sfeer en de aanwezigheid van duizenden fans op de fraaie stadscircuits, maar presteerde niet zoals gewenst.”

Toch zegt Sagan bij VeloNews met ambitie naar het WK in Australië te trekken. Ook al won hij dit seizoen slechts twee keer (een rit in de Ronde van Zwitserland en het Slovaaks kampioenschap) en start hij er niet als favoriet. “Ik had wat complicaties door covid, maar nu ben ik weer gezond. In de Tour pakte ik enkele ereplaatsen (vierde in Sønderborg en Carcasonne, vijfde in Parijs en Calais, zesde in Nyborg, JDK).” Sagan werd ook vijfde in Milaan-Turijn. “Misschien is het niet mijn beste, maar zeker ook niet mijn slechtste seizoen.”

In Wollongong staat de drievoudige wereldkampioen er zo goed als alleen voor, want de steun van broer Juraj en het volstrekt onbekende duo Marek Canecky-Matus Stocek in de kleine en bescheiden Slovaakse selectie moet zwaar worden gerelativeerd. “Vergeleken met een machtig blok als België is het voor ons totaal anders, ja. Maar zo is het altijd al geweest. Als ik de benen heb, zal ik vooraan koersen en proberen te winnen.” (JDK)