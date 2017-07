Sagan biedt excuses aan voor elleboog, sportdirecteur Cavendish woedend

Peter Sagan die een elleboog uitdeelt aan Mark Cavendish in volle spurt, het vormde hét koersfeit van een bewogen vierde Tourrit. Wat betreft de ernst van de blessures van 'Cav' - de eerste berichten wijzen op een schouderletsel - is het voorlopig koffiedik kijken. Wél zeker is dat Sagan behoorlijk geschrokken bleek van de impact van zijn gebaar. De Slovaakse wereldkampioen ging na de finish onmiddellijk zijn excuses overmaken bij de teambus van Dimension Data. Daar werd hij geconfronteerd met een furieuze Roger Hammond. De Britse ploegleider reageerde woedend op het incident en beende spoorslags naar de wedstrijdjury om de diskwalificatie van Sagan te eisen. De jury besliste na beraad om Sagan naar de 115de plaats in de rituitslag te verwijzen. Hij kreeg ook een tijdstraf van 30 seconden opgelegd.



Cavendish toonde zich pessimistisch over zijn kansen om de Tour te kunnen verderzetten. "Ik ben geen dokter, maar dit voelt niet goed aan", luidde het. "Mijn schouderletsel heeft wellicht te maken met een vorige blessure. Of de ligamenten geraakt zijn, weet ik niet. Ik kom normaal goed overeen met Peter, maar die elleboog, dat begrijp ik niet. Van zo'n geste ben ik geen fan."

