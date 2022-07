Sadio Mané, Afrika’s beste voetballer, bouwt liever een schooltje dan een feestje

De Senegalees Sadio Mané werd onlangs voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot beste Afrikaanse voetballer van het jaar. Morgen speelt hij zijn eerste officiële wedstrijd voor FC Bayern München, tegen RB Leipzig voor de supercup.

De Bayern München-spits nam de prijs vorige week donderdag in ontvangst, nadat deze twee jaar achter elkaar niet werd uitgereikt vanwege de coronapandemie. De Afrikaanse voetbalfederatie CAF wilde de beker daarom geven aan iemand die niet alleen het afgelopen jaar maar sinds 2019 goed heeft gepresteerd. “Ik bedank het Senegalese volk”, zei Sadio Mané (30) bij het in ontvangst nemen van de bokaal in het Marokkaanse Rabat, “en draag deze trofee op aan de jeugd van mijn land.”

Twintig jaar geleden behoorde Mané zelf tot die jeugd. Hij groeide op in het afgelegen vissersdorp Bambaly, dat zo’n zestig kilometer oostelijk van de Senegalese stad Ziguinchor ligt. Daar, in de bosrijke omgeving aan de oevers van de Casamance-rivier, speelde hij voor het eerst voetbal met andere jongens uit zijn dorp. “Ik had honger en moest op het veld werken”, zei Mané in 2019 tegen de Ghanese website Nsemwoha. “Ik heb moeilijke tijden gekend, ik voetbalde op blote voeten.”

Op jonge leeftijd viel Mané al op door zijn voetbaltalent, wist Ismaila Biaye, het schoolhoofd van Manés vroegere middelbare school. Toch was hij ook dan al een verlegen jongen. “In het dorp had je hem goed kunnen missen”, zei Biaye in 2018 tegen een journalist van de Chinese tv-zender CTGN. “Als ik geen les aan hem had gegeven, had ik hem niet opgemerkt. Het is zo’n stille jongen die je passeert zonder dat je het doorhebt.”

Vrome moslim

Toch had Manés vader, de plaatselijke imam, aanvankelijk geen boodschap aan de passie van zijn zoon. Mané speelde daarom eerst stiekem in een naburig dorp, voor hij uiteindelijk naar de Senegalese hoofdstad Dakar vertrok in de hoop ontdekt te worden. Toen dat mislukte en Mané naar zijn ouders terugkeerde, sloot hij een pact met zijn moeder: zolang hij een vrome moslim bleef en zijn studie zou voortzetten, mocht hij blijven voetballen.

De tweede keer dat Mané het ouderlijke huis verliet, was dat met instemming van zijn ouders. Op een voetbaltoernooi in M’Bour zag een scout de dan vijftienjarige Mané spelen, en hij stond erop dat de jongen in Dakar een aantal voetbaltests zou doen. Na vijftien minuten had Jules Boucher, recruiter van de Senegalese club Génération Foot, genoeg gezien. “Ik zei tegen mijn collega: als deze jongen een goede training krijgt, wordt hij een geweldige speler”, herinnerde Boucher zich in een interview met de tv-zender France24.

‘Ik bedank het Senegalese volk’, zegt Mané (naast CAF-voorzitter Patrice Motsepe) bij het in ontvangst nemen van de trofee voor beste Afrikaanse speler in Rabat. Beeld AFP

Zijn tijd bij Génération Foot bleek erg belangrijk voor Mané. Via het netwerk van de club kwam hij in 2011 te spelen voor het Franse Metz. Vanaf het begin maakte Mané daar een onuitwisbare indruk. Maar Metz degradeerde en was genoodzaakt spelers te verkopen. Mané werd gekocht door Red Bull Salzburg, waar hij in het seizoen 2013-2014 topscorer werd. Dan maakte de Senegalees een transfer naar de Engelse Premier League, waar hij uitkwam voor Southampton.

Voor die Zuid-Engelse club maakte hij 21 doelpunten in 67 wedstrijden, iets wat de aandacht trok van Liverpool-manager Jürgen Klopp. In 2016 kocht hij Mané voor 36 miljoen euro, wat uiteindelijk mede zou leiden tot een overwinning in de Champions League in 2019 en de felbegeerde Premier League-titel in het jaar daarop. Mané bleef bescheiden onder zijn succes. Eurosport noemde hem een stille, glimlachende sluipmoordenaar die zo zachtjes praat dat je hem maar moeilijk kunt horen. Ook voor het nationale team was Mané van levensbelang: in februari 2022 versloeg Senegal Egypte in de strijd om de Africa Cup, nadat Mané de beslissende penalty had gescoord.

In de modder spelen

De Senegalees mag dan inmiddels tot de wereldtop behoren, zijn landgenoten zien vooral zijn liefdadigheid. “Waarom zou ik tien Ferrari’s, twintig diamanten horloges of twee vliegtuigen willen?”, vroeg Mané zich af in het eerdergenoemde interview met Nsemwoha. “Wat zullen deze spullen voor mij of de wereld doen? Ik hoef geen luxeauto’s, luxehuizen, reizen of vliegtuigen te laten zien. Ik geef er de voorkeur aan dat mijn mensen een beetje krijgen van wat het leven mij heeft gegeven.”

Eind juni was Mané even terug in Bambaly. Filmpjes van ‘Mané in de modder’ gingen het internet over: op de beelden was te zien hoe de topspeler op een modderig veldje een wedstrijd speelde. Eerder vroeg Mané in een interview met de Britse krant The Daily Telegraph nog of ze zijn uitspraken over de door hem in zijn geboortedorp gebouwde school niet wilden publiceren, omdat hij dat niet voor de publiciteit deed. Nu schrijven Britse tabloids maar wat graag over de ‘held’ en zijn ‘duizelingwekkende vrijgevigheid’. Volgens The Mirror heeft Mané naast de school ook een stadion, een ziekenhuis, een postkantoor en een benzinestation gefinancierd, ter waarde van meer dan 880.000 euro.

Inmiddels komt Mané uit voor Bayern München, dat 32 miljoen euro voor de Senegalees heeft betaald, met bonussen oplopend tot 40 miljoen. Meerdere spelers reageerden verbijsterd op de overstap. Liverpool zou Mané hebben gesmeekt om te blijven. Coach Jürgen Klopp beschreef Mané bij diens vertrek als een van de beste spelers die Liverpool ooit heeft gekend. “Hij vertrekt op een moment dat hij een van de beste spelers in het wereldvoetbal is”, stelde Klopp. “We moeten niet stilstaan ​​bij wat we nu verliezen, maar vieren wat we hadden. De doelpunten die hij maakte, de trofeeën die hij won; Mané is een legende, zeker, maar ook een hedendaags Liverpool-icoon.”