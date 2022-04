Ruim 10.000 dollar voor een plekje aan de rand van het basketbalveld

Het mag wat kosten, maar de mooiste, unieke zitplaatsen in de Amerikaanse sport zijn te vinden aan de zijlijn van een basketbalwedstrijd uit de NBA. Wie ‘courtside’ zit, met de voeten aan het parket, kan het zweet proeven. Het privilege heeft voor- en nadelen: interactie tussen toeschouwers en spelers is onderdeel van het spel, maar vooral in de play-offs, momenteel in volle gang, kunnen de gemoederen oplopen.

In de tweede wedstrijd tegen New Orleans Pelicans belandde Devin Booker, sterspeler van Phoenix Suns, afgelopen week op zijn achterwerk aan de rand van het veld, nadat hij uit moeilijke hoek raak had geschoten.

De Amerikaan bevond zich aan de voeten van een vader, die zijn baby van schoot haalde en die in de richting van Booker hield. De basketballer gaf het kind een boks en stond weer op. Het aandoenlijke moment werd veelvuldig gedeeld op sociale media.

Alleen in de NBA is een dergelijk tafereel mogelijk. De stoeltjes op de eerste rij bevinden zich op nog geen twee meter van het speelveld, wat resulteert in een ongekende intimiteit.

Duizenden dollars

De toeschouwers die ze kunnen betalen, leggen duizenden dollars neer voor de plekken. Wie de derde wedstrijd in de reeks tussen Brooklyn Nets en Boston Celtics zaterdag wilde bijwonen, betaalde op doorverkoopsites ruim tienduizend dollar per ticket. Geen stoeltje bleef leeg.

In 2019 werd een record gevestigd toen twee tickets voor de finale tussen Golden State Warriors en Toronto Raptors voor in totaal 130.000 dollar werden verkocht. Het was de laatste wedstrijd in het oude stadion van de Warriors. De twee supporters zagen van dichtbij hoe de Raptors kampioen werden.

Vaak wordt er gepraat tussen toeschouwers en spelers. Soms zijn het grapjes, of speldenprikken over en weer, meestal in de geest van gezonde competitie, maar in de afgelopen jaren werd door sommige supporters de grens van het toelaatbare opgezocht of overschreden.

In Boston kreeg Kyrie Irving afgelopen week aanhoudend verwensingen naar zijn hoofd. De spelverdeler van Brooklyn Nets was op bezoek bij zijn oude club, de Celtics, die hij enkele jaren geleden onverwacht had verlaten.

Twee middelvingers

Toen Irving de scheldpartijen beu was, stak hij twee middelvingers op naar het publiek. De NBA legde hem een boete van 50.000 dollar op.

Een jaar geleden gooide een supporter, ook toen in Boston, een flesje water naar Irving. Een reeks incidenten in de play-offs toonde toen de schaduwkant van de toegang die supporters in de NBA genieten. Trae Young (Atlanta Hawks) werd bespuugd in New York, Russell Westbrook (toen Washington Wizards) kreeg in Philadelphia een bak popcorn over zich heen.

“We zijn mensen, geen circusdieren”, zei Kevin Durant destijds over het incident rondom zijn ploeggenoot Irving. Sommige toeschouwers leken het vergeten te zijn. De NBA reageerde door de gedragsregels voor het publiek aan te scherpen. Overtreders worden nu makkelijker dan voorheen overgeleverd aan lokale autoriteiten.

Het opgefokte gedrag van supporters zou door de coronapandemie komen, verklaarden sommigen. Anderen zagen de invloed van het gokken dat in steeds meer staten legaal is geworden. Bij de huidige play-offs bleven incidenten zoals die van vorig jaar vooralsnog uit.

Het zijn niet altijd de fanatiekste supporters die vooraan zitten. In sommige grote steden worden de rijen bevolkt door beroemdheden. Vooral in New York en Los Angeles verdringen ze elkaar om de beste plekken. De voormalige eigenaar van LA Lakers, Jerry Buss, begon in de jaren tachtig met het uitnodigen van sterren om zijn club van grandeur te voorzien. Vooral acteur Jack Nicholson werd onderdeel van het interieur.

Rapper Drake

In Toronto zit de Canadese rapper Drake op de voorste rij bij de Raptors, in New York, bij de Knicks, heeft filmregisseur Spike Lee zijn vaste stoeltje. Vaak bemoeit de New Yorker zich opgewonden schreeuwend en stampvoetend met het spel.

Naast Lee zitten bij elke thuiswedstrijd in Madison Square Garden meerdere sterren uit de A-categorie, op de zogeheten Celebrity Row.

Bij de Knicks houdt een speciale afdeling zich bezig met het uitnodigen en plaatsen van de beroemdheden. Betalen hoeven ze niet, onder de voorwaarde dat ze zich laten filmen voor een vertoning op de grote schermen in de nok van het stadion. Ongeacht de score krijgen de grootste namen steevast een staande ovatie.

Plaatsnemen op de eerste rijen gebeurt niet zonder risico. Talloze keren per seizoen komt het voor dat spelers op volle vaart achter een bal aan duiken, om die binnen de lijnen te houden. De miljonairs die vooraan zitten worden daarbij niet gespaard.

In het beste geval sneuvelt er een drankje, of soms een dienblad met bier. Andere keren liggen spelers bij toeschouwers op schoot of over hun schouders, hun benen de lucht in. In 2015 kreeg een vrouw op de eerste rij de volledige 118 kilo van een duikende LeBron James over zich heen. Haar peperdure toegangskaartje resulteerde in een hersenschudding en een bezoek aan het ziekenhuis.