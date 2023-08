Nieuws Sport

Ruim 1,4 miljoen Vlamingen lid van sportclub

Tennis en Padel Vlaanderen is de tweede grootste sportclub van Vlaanderen. Beeld rv

In 2022 waren 1.447.269 inwoners van het Vlaamse gewest lid van minstens één sportclub aangesloten bij een erkende of gesubsidieerde sportfederatie. Dat is volgens de cijfers van Statistiek Vlaanderen 5 procent meer dan in 2021 en 20 procent meer dan in 2014.