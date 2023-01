Rugpatiënt Van der Poel hoopt dan maar op beterschap na Spaanse stage

Deel één van het veldritseizoen van de grote twee zit er op. De balans? Wout van Aert won 8 van zijn 11 crossen, Mathieu van der Poel boekte 4 zeges op 12. Na 9 onderlinge duels staat het 6-3 in het voordeel van Van Aert. Details bepaalden over winst of verlies. “Ik ben zeer blij met die acht zeges, maar het verschil tussen Mathieu en mij is klein”, beseft Van Aert. Van der Poel beaamt: “Misschien was Wout in het algemeen iets sterker. Maar ik heb vaak aan het kortste eind getrokken, terwijl Wout en ik toen aan elkaar gewaagd waren.”

In de laatste twee confrontaties was van een spannend duel echter geen sprake. Zowel in Koksijde (1:38) als in Zonhoven (1:23) had de Belgische kampioen een straat voorsprong op zijn Nederlandse rivaal. “Ik kijk niet naar die verschillen”, zegt Van Aert. “Ik koers al lang genoeg tegen Mathieu om te weten hoe hij in elkaar zit. Voor hem maakt het niet of hij tweede wordt met tien seconden of met twee minuten achterstand.”

Anders dan vorig jaar

Van Aert maakte in Zonhoven geen foutjes, Van der Poel wel. En veel. Twee keer was dat ook de aanleiding tot een tuimeling in het zand. “Ik rijd niet helemaal gefocust rond. Ik heb weinig vertrouwen op de fiets”, is zijn uitleg.

De reden voor die mentale dip is zijn rug, die sinds donderdag in Koksijde weer pijn doet. Van der Poel: “Als ik niet op de fiets zit of gewoon rustig fiets op de weg ben ik pijnvrij, dat was vorig jaar niet het geval. Het is pas wanneer ik diep wil gaan in de cross dat de rug begint op te spelen. Het is enorm frustrerend. Toen ik over de streep bolde, had ik precies het gevoel dat ik de verkenning had gedaan in plaats van een uur gecrost te hebben.”

Vandaag vliegt Van der Poel naar het Spaanse Denia voor een trainingsstage met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. “Hopelijk zullen die tien dagen deugd doen aan mijn rug. Ik ben alleszins van plan om vier keer per week naar de fitness te trekken voor krachttraining en om mijn rug te verstevigen.”

Naast een goede fitness heeft zijn hotel kamers waar je een hoogteprikkel kunt simuleren. Van der Poel heeft er zich al vaak voorbereid op grote doelen. “Omdat ik de laatste dagen niet vol kon gaan, voel ik mij niet vermoeid dus zal ik die hoogteprikkel erbij nemen.”

Ook Van Aert vliegt vandaag naar Spanje. Het oefenkamp van Jumbo-Visma vindt plaats in Alicante, negentig kilometer zuidelijker dan Denia. Van Aert verkiest om geen hoogteprikkel te doen. “Ik ben van mening dat je niet voor elk doel op hoogte kunt gaan.”

Het WK in Hoogerheide over vier weken is een doel, maar geen hoofddoel. Dat ligt in april. Van Aert: “Ik word straks niet afgerekend op basis van het WK veldrijden. Na het WK trek ik naar Tenerife voor een hoogtestage in functie van de klassiekers op de weg. Ik wil pas in het voorjaar echt op mijn best zijn.”

Lange trainingen

Van der Poel en Van Aert focussen de komende twee weken op lange trainingen. Van Aert zal in Alicante qua aantal uren op de fiets hetzelfde trainingsschema volgen van zijn ploegmaten op de weg, maar aan een lagere intensiteit. “Ik voel dat mijn lichaam moe is. Ik heb nood aan rustige en lange trainingen.”

Ook staan er de komende twee weken drie looptrainingen voor het ontbijt op het programma van Van Aert. Die zijn goed voor de cross en voor dat ander doel van de stage: gewicht kwijtspelen.

Na hun stages rijden Van Aert en Van der Poel nog drie crossen: op 22 januari samen in Benidorm, het weekend nadien in Hamme (tenzij Van der Poel alsnog voor Besançon kiest) en op 5 februari volgt dan het WK. Benieuwd welke aanpak in Spanje het beste resultaat zal opleveren.