RSCA-coryfeeën reageren: "Verbaasd dat ze hem zo snel buiten 'sjotten'"

René Weiler is trainer af van Anderlecht. Vorig seizoen kampioen, dit jaar dramatisch begonnen aan de competitie. Een onhoudbare situatie. Dat vinden ook volgende coryfeeën van paars-wit.

Lorenzo Staelens: "Geen verrassing" "Het is alleszins geen verrassing dat hij vertrekt", zegt Lorenzo Staelens. "De laatste weken waren er al wat strubbelingen. Ik denk aan de affaire-Kums. Je voelde dat Weiler onder druk van het bestuur bepaalde beslissingen moest nemen. Bovendien lieten ook de supporters zich steeds meer horen. Het voetbal was niet goed, hé. Dat het bestuur zijn steun uitsprak? Goh ja, meestal weet je dan dat er iets aan de hand is. Als de resultaten niet verbeteren, is de trainer de dupe. Dat is geen geheim."



Staelens schat ook de periode-Weiler bij Anderlecht in. "De club mag heel tevreden zijn dat ze vorig seizoen kampioen geworden zijn. Met slecht voetbal, maar uiteindelijk telt enkel het eindresultaat - in dit geval de titel. Misschien dacht het bestuur van Anderlecht al bij het begin van het jaar verder na. Ik denk bijvoorbeeld dat Weiler Kums niet wilde. Hij past niet in zijn systeem. Wel in dat van Vanhaezebrouck..." Ariël Jacobs. ©photo_news

Ariël Jacobs: "Heb Vanden Stock nog nooit zo gezien" "Als de resultaten tegenvallen, de prestaties minder zijn en de incidenten zich opstapelen, dan weet je dat het moeilijk wordt bij een topclub", zegt ex-RSCA-coach Ariël Jacobs. "Op een bepaald moment moeten beide partijen - het bestuur en de trainer - alle argumenten op tafel gooien, om zo tot een objectief oordeel te komen. Je moet alles afwegen: de doelstellingen, de problemen, de inhoud, het toekomstperspectief."



Jacobs - zelf ex-trainer van paars-wit - zag ook dat voorzitter Vanden Stock zijn kalmte in Kortrijk niet kon bewaren. "Ik heb hem nog nooit zo gezien. Die frustratie en ontgoocheling. Ach, de voetbalwereld is en blijft raar. Maar een complete verrassing is het niet, neen." Glen De Boeck. ©BELGA

Glen De Boeck: "Probleem was te groot geworden" "Ik was zaterdag op de wedstrijd en dit zag je aankomen", zegt Glen De Boeck, ex-speler en ook ex-assistent-coach bij paars-wit. "Over het inhoudelijke wil ik niet praten - als trainer ga ik een andere trainer zijn proces niet maken. Kijk: soms is een situatie niet langer houdbaar. De supporters keerden zich tegen hem, zelfs als ze op voorsprong kwamen. Dat weegt op een ploeg en op een coach. Veel meer kan je daar niet over zeggen. Als club moet je je niet door zulke zaken onder druk laten zetten, maar ik denk dat het probleem in dit geval te groot geworden was." Gille Van Binst. ©photo_news

Gille Van Binst: "Verbaasd dat ze hem zo snel buiten 'sjotten'" "Dit was te verwachten", zegt ex-Anderlecht-verdediger Gille Van Binst. "Zeker als je de foto's van die vergadering in Kortrijk zag. Toen wist ik al hoe laat het was. Ik ben wel verbaasd dat ze hem zo snel buiten 'sjotten'. Ik had zijn ontslag eigenlijk een week later verwacht. Langs de andere kant: stel je voor dat ze de twee komende wedstrijden wonnen, dan zou hij moeten blijven. Maar ja, wie gaan ze nu pakken? Weiler was geen goede trainer, dat niet. Alleen stel ik mij de vraag of dit Anderlecht wel beter kan. Het ontbreekt nog wel het één en ander aan die ploeg." ©© Bart Leye

Johan Boskamp: "Hij kende de clubcultuur niet" "Ik had niet gedacht dat Roger het nu al zou doen, maar op zich is het geen verrassing", stelt Johan Boskamp. "Weiler zijn fout was dat hij de clubcultuur niet kende: goed voetbal. Dát was zijn grootste probleem. Mooi voetbal hoort bij het huis. Weiler was bij momenten toch moeilijk te volgen in zijn keuzes. Vorig jaar was het belangrijkste om de titel te winnen en dat gebeurde. Nu waren de resultaten minder. En dan heb je het feit dat hij op alles en iedereen reageert. Je moet dat over je heen laten gaan. Als je dat doet, is het over. Ik zag hem vorige week tijdens de Champions League en ik schrok me rot. Ik dacht dat hij aan het janken was, zijn ogen zagen helemaal rood." Nenad Jestrovic. ©photo_news