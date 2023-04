Rotseizoen van Club Brugge keldert ook transferwaarde van sleutelspelers

Marc Degryse is zelf technisch directeur geweest bij Club Brugge en kan dus goed inschatten hoe het er in een bestuurskamer aan toegaat. “Sowieso moet Club een Europees ticket pakken”, zegt hij. “Dat is het minimum. Eerlijk gezegd denk ik wel dat het zal lukken.”

Maar Conference League of niet, het merendeel van de spelersgroep is gekomen om te voetballen op het hoogste niveau. Hans Vanaken was afgelopen zomer al bijna weg toen West Ham aanklopte. Tajon Buchanan en Andreas Skov Olsen willen Champions League spelen, Noa Lang droomt zelfs luidop van een kwartfinale.

“Die droom moeten ze op dit moment aan de kant schuiven”, stelt Degryse. “Of het risico niet bestaat dat die bepalende jongens willen vertrekken? Lang had het vorig jaar al moeilijk om een club te vinden die aan alle voorwaarden voldeed. Ze gaan niet in de rij staan, hoor.

“Als speler mag je hopen op een transfer, alleen moet je ook realistisch blijven. Charles De Ketelaere vertrok naar AC Milan na een goed seizoen en voor ongeveer 35 miljoen euro. En hij heeft het daar moeilijk. Clubs zullen niet meer het maximum op tafel leggen. Er is niemand die een topseizoen heeft gespeeld. Ze moeten beseffen dat ze na zo’n snertjaar geen ideale transfer kunnen maken. Voor welke speler gaat een buitenlandse club 20 miljoen op tafel leggen?”

Opvolger De Mil

In Brugge zijn ze volop op zoek naar een nieuwe trainer. Rik De Mil zal in principe weer een stap opzijzetten. “Voor de echt grote namen is de aantrekkingskracht minder groot dan de voorbije jaren”, zegt Degryse. “Maar ik denk eigenlijk wel dat het zal meevallen. Ze zullen in een rij staan aan te schuiven om trainer van Club te worden. Alleen zal de keuze van het bestuur deze keer juist moeten zijn. Carl Hoefkens en Scott Parker waren twee passanten als je het achteraf bekijkt. Je kunt niet elk jaar een paar trainers verslijten. Dat is slecht voor de stabiliteit van een club en net dat was in het recente verleden de sterkte in Brugge.”

Degryse vindt voorts dat Club een nieuwe richting moet uitgaan komende zomer en legt de verantwoordelijkheid daarvoor deels bij CEO Vincent Mannaert. “De vraag is hoe hij omgaat met wat er nu allemaal gebeurt. Ook met de vraagtekens rond zijn persoon. Club zou eigenlijk een signaal moeten krijgen van hem waarin hij zegt: ‘Ik ga er alles tegenaan gooien.’ En Club zelf moet een statement maken voor de komende jaren. De voorbije tien seizoenen heeft Mannaert het beste van zichzelf gegeven. Ik veronderstel dat ze zijn kennis en kwaliteiten niet willen verliezen.”

Hoe dan ook, besluit Degryse, staat Club voor een bijzonder belangrijke zomer.