Ronny Deila op weg naar Club Brugge, onderhandelingen met Standard-coach in finale fase

Club Brugge heeft de knoop doorgehakt wat betreft de hoofdtrainer voor volgend seizoen. Als alles goed gaat, zet Ronny Deila (47) eerstdaags zijn handtekening bij de Bruggelingen. Club voerde woensdag nog een gesprek met Karel Geraerts, die de voornaamste schaduwkandidaat was van Deila. Uiteindelijk kozen Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert voor de dure optie, Deila ligt immers nog tot 2025 onder contract bij Standard. In die verbintenis is een afkoopsom van 2 miljoen euro vastgelegd.

De komende dagen worden de laatste details uitgeklaard. Het zou verrassen mocht de deal alsnog afspringen. Wanneer Club en Deila de samenwerking bekend zullen maken, valt af te wachten. Wellicht gebeurt dat pas begin juni, dus na het lopende seizoen. Deila neemt in principe zijn vaste assistent mee. Dat is de gewezen Mexicaanse international Efraín Juárez, die ook bij New York City de hulptrainer was van Deila en die getrouwd is met een Belgische vrouw.

Deila was van meet af aan de topkandidaat in Brugge. Nog voor de komst van Scott Parker voerde Club reeds gesprekken met de Noor, die toen eerder verkennend waren. Zelf stond Deila niet weigerachtig tegenover een verlengd verblijf in Luik, maar daar wil eigenaar 777 vooral verder saneren. Het gebrek aan slagkracht tijdens de nakende mercato was de voornaamste reden waarom Deila nu alsnog liever andere oorden opzoekt.

Na het fiasco met Scott Parker wou Club Brugge vooral een coach met ervaring in en kennis van de Jupiler Pro League. In Deila vindt blauw-zwart die expertise. De Noor maakte van Standard een strijdvaardig elftal, dat een plaatsje in de Europe play-offs afdwong.

Vanaf eind juni moet Deila ook in Brugge orde op zaken zetten. Of huidig hoofdtrainer Rik De Mil als assistent onder Deila zal functioneren, valt af te wachten. Het is aannemelijk dat de huidige T1 straks een andere piste bewandelt en niet opnieuw in de rol van hulptrainer zal kruipen. Club zag hoe De Mil blauw-zwart de voorbije tijd reanimeerde, maar durft het na een mislukt experiment met Carl Hoefkens vorig seizoen niet aan om De Mil straks definitief de sleutels te geven.

Helemaal rond is de deal tussen Club Brugge en Deila nog niet, maar de kans is evenwel miniem dat er nog een kink in de kabel komt. De komende dagen worden de laatste punten en komma’s geplaatst. En zo is er straks behoudens een absolute verrassing witte rook, ruim één maand voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen van start gaat.