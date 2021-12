‘Ronduit idioot’: vanaf zondag sportwedstrijden in openlucht achter gesloten deuren, Dedecker dreigt BK veldrijden af te blazen

De GEMS hebben dit keer wel hun slag thuisgehaald. Op het vorige Overlegcomité van 3 december drongen de experts al aan op de sluiting van de stadionpoorten. De politiek hield die boot toen nog af. Premier Alexander De Croo (Open VLD) noemde “crowd management” daarbij nog heel belangrijk.

In heel wat stadions ging dat goed. Maar de camera’s filmden ook hele tribunes waar de mondmaskerplicht niet werd nageleefd. Slecht voor de perceptie. Daarom mochten er plots geen bezoekende fans meer naar het stadion na supportersrellen van de thuisfans van Beerschot en Standard. Een regel die er vooral kwam om te snoeien in de busreizen van duizenden supporters - om zo de verspreiding van het virus te beperken en de virologen en politici ter wille te zijn.

Het Overlegcomité oordeelde evenwel dat de oprukkende omicronvariant nog drastischere maatregelen nodig maakt.

De stadions gaan weer toe. Ook voor de thuissupporters. En dat vanaf zondag tot minstens 28 januari. Voor de winterstop staat er nog één speeldag op het programma. Na Nieuwjaar worden nog twee speeldagen afgewerkt.

Zo dreigt een herhaling van het verhaal van het vorige anderhalve seizoen. De supporters die een smak geld gegeven hebben voor een abonnement, maar minder matchen kunnen zien dan waarvoor ze betaald hebben. En dat terwijl veel fans al afgezien hebben van financiële compensaties voor hun corona-abonnementen.

Beeld Photo News

En aan de andere zijde zijn er de clubs. Gemiddeld 300.000 euro per wedstrijd. Zoveel kost het de gemiddelde Belgische profclub om zonder publiek te spelen. Weg inkomsten uit ticketing, catering en viparrangementen. Een kleine ploeg als Eupen kan zo’n 100.000 euro per wedstrijd mislopen. Topclubs als Racing Genk (500.000 euro) of Club Brugge (800.000 tot 1 miljoen euro) een veelvoud daarvan. Hoe meer supporters, hoe zwaarder de financiële impact.

De Pro League reageerde teleurgesteld. “Deze beslissingen zijn een zware klap voor onze sector. Studies wijzen uit dat activiteiten in buitenlucht geen gezondheidsrisico vormen. We hebben bovendien steeds extra maatregelen genomen. Om de fans hun veilige ontspanning te bieden en om de zware financiële klappen die de clubs vorig seizoen beleefden, niet opnieuw te moeten meemaken. We zullen blijven overleggen met de overheden en aandringen om zo snel mogelijk in januari, bij de hervatting van de competitie, opnieuw publiek toe te laten, in die meest veilige omstandigheden.”

De maatregelen treffen het veldrijden zo mogelijk nog harder. De kerstvakantie is traditioneel een periode waarin bijna dagelijks een cross gepland staat. De organisatoren zitten met de handen in het haar. Veel onkosten zijn al gemaakt - Mathieu van der Poel heeft z’n startpremie van 15.000 euro voor de veldrit in Zolder al gekregen. Maar zonder fans verdampen de inkomsten bijna helemaal.

Jean-Marie Dedecker, burgemeester van Middelkerke, dreigt ermee het BK veldrijden in zijn stad af te blazen. “Ik begrijp niets van die maatregel”, zegt hij op Radio 1. “Het is ronduit idioot. De cijfers dalen. We staan hier in openlucht, aan de rand van de zee vol jodium. En men weet dat er in openlucht minder besmettingen zijn. Op 8 en 9 januari verwachtten we 20.000 bezoekers. Die eten allemaal een frietje en drinken een pintje. Dat zou veel goedmaken. Maar dit is een flinke streep door de rekening. Zonder financiële compensatie komt er geen BK.”