Ronde van Frankrijk 2022 kent Belgische etappe, zware kasseirit en stevige bergritten

Denemarken is volgend jaar het decor van de Grand Départ. Openen doen ze met een vlakke tijdrit van 13 kilometer in hoofdstad Kopenhagen. Meteen een kans voor Wout van Aert om het geel te veroveren. Ook de tweede (199km) en derde rit (182km) vinden plaats op Deense bodem, met telkens kansen voor de sprinters. Al is het in de tweede etappe wel uitkijken naar de passage in de finale over de Storebælbro, een 18 kilometer lange brug over de Grote Belt-zeestraat.

Op de vierde Tourdag staat er een rustdag gepland - het peloton reist dan van Denemarken naar Noord-Frankrijk. De vierde etappe eindigt in Calais, maar het is nu al vooral uitkijken naar rit vijf. Een zware kasseirit wordt dat, met aankomst in Wallers-Arenberg en in totaal liefst elf kasseistroken. De klassementsmannen houden hun hart al vast.

Ook België mag de Tour opnieuw verwelkomen. Het Henegouwse Binche is namelijk de startplaats van de zesde rit, die grote delen van Wallonië doorkruist en aankomt in het Franse Longwy.

🤩 Here is is, the 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡 𝙧𝙤𝙪𝙩𝙚 of the #TDF2022!



🤩 Voici le 𝙥𝙖𝙧𝙘𝙤𝙪𝙧𝙨 𝙤𝙛𝙛𝙞𝙘𝙞𝙚𝙡 du #TDF2022 ! pic.twitter.com/4eccacs9Ip — Tour de France™ (@LeTour) 14 oktober 2021

Veel aankomsten bergop

Nog in de eerste week wacht het peloton een eerste aankomst bergop, op de Super Planche des Belles Filles, waar Dylan Teuns in 2019 triomfeerde en Tadej Pogacar in 2020 de Tour naar zijn hand zette in een ongelooflijke tijdrit. We krijgen in de komende Tour heel wat aankomsten bergop, met vooral de finishes op de Col du Granon, Alpe d’Huez, Peyragudes en Hautacam als scherprechters.

De Tour krijgt (mogelijk) zijn beslissing in de slottijdrit, op de voorlaatste dag. Tussen Lacapelle-Marival en Rocamadour moeten de renners 40 kilometer afleggen. Op 24 juli wordt er - uiteraard - traditiegetrouw op de Champs-Élysées in Parijs geëindigd. Met opnieuw Wout van Aert als winnaar?

Wout van Aert won afgelopen zomer de slotrit in Parijs. Beeld BELGA

Titelverdediger Pogacar ziet ‘mooi’ parcours

Tadej Pogacar heeft nu al bijzonder veel zin om de Tour de France volgend jaar te rijde, zegt de 23-jarige Sloveen, winnaar van de laatste twee edities van de Tour.

“Ik kijk uit naar de wedstrijd van volgend jaar, dit parcours heeft alles in zich”, aldus de klimmer van Team Emirates. “Het wordt leuk. Ik weet niet wat de sleuteletappe is. Er zijn heel veel etappes waarin je de Tour kan verliezen en ook etappes waarin je de Tour kan winnen. Het is een heel mooi parcours, interessant van de eerste tot de laatste rit.”

De Sloveen werd afgelopen zomer in Parijs voor de tweede keer gehuldigd als winnaar van de Tour. Pogacar nam naast het geel ook steeds de bolletjestrui en witte trui mee naar huis, als winnaar van het berg- en jongerenklassement. De Sloveen schreef dit jaar naast de Tour ook twee klassiekers op zijn naam: Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije. Hij bewees daarmee een alleskunner te zijn, die volgend jaar op 1 juli als favoriet voor zijn derde Tourzege op rij aan de start staat in Kopenhagen.