Ronaldo speelt niet voor wat verveelde prinsen: ‘Saudi-Arabië heeft de beste competitie van Azië’

Cristiano Ronaldo voetbalt tot medio 2025 voor de Saudische club Al-Nassr, waar hij vandaag aan de fans wordt voorgesteld. In welke competitie komt de vedette terecht?

De fanatieke zedenmeesters deelden geen stokslagen uit als Willem van Hanegem de training niet onderbrak voor het gebed. Maar langs de lijn stonden de zogeheten moetauwa’s wel te schreeuwen naar zijn spelers, vertelde de Nederlandse trainer in mei 1996 toen hij net terug was van zijn korte avontuur bij Al Hilal, topclub uit Saudi-Arabië. Sportief en qua organisatie, met telkens een andere afwezige prins als baas, was het tegengevallen. Het leven zelf? Hij had vooral in zijn compound op televisie naar allerlei sporten zitten kijken. “Ik ken nu alle spelregels, van cricket tot weet ik niet wat.” Toen een prins er weer niet was vanwege business vond Van Hanegem het welletjes en stapte op.

Nog steeds staat voetballen of coachen in Saudi-Arabië of een van de omringende landen bekend als een goedbetaald slotakkoord in een competitie met voetballers die het aan motivatie, fitheid of talent ontbreekt. Met het contracteren van vijfvoudig Gouden Bal-winnaar Cristiano Ronaldo door de Saudische topclub Al-Nassr moet dat beeld kantelen.

De populairste

Saudi-Arabië wil een grote voetbalnatie worden. Saudi’s kochten eerder Newcastle United en takelden Lionel Messi binnen als ambassadeur. Het nationale elftal van Saudi-Arabië won op het WK van Messi en zijn lijfwachten, de latere wereldkampioenen. Doel is om zo snel mogelijk het WK te organiseren, hoewel het Midden-Oosten net bediend is. Maar juist het voorbije WK in Qatar, dat in de regio wordt gezien als een doorslaand succes, wakkerde de ambities in het veel grotere buurland aan.

Al-Nassr repte op de website over het contracteren van “’s werelds grootste atleet”. Bij de immer ambitieuze Ronaldo (37) mag de sleet er dan eindelijk op zitten – waardoor zelfs een club als Eintracht Frankfurt vriendelijk bedankte voor een samenwerking –, hij is nog steeds de meest gevolgde voetballer ter wereld op sociale media met 527 miljoen volgers op Instagram, ruim 100 miljoen meer dan Messi.

Ongeveer een half miljard euro gaat Ronaldo bij de club uit Riyad in tweeënhalf jaar verdienen. En toch was er onbegrip. Waarom gaan voetballen voor wat verveelde prinsen tussen uitbuikende dertigers en technisch onbeholpen Arabieren?

Februari 2022: voormalig Chelsea-spits Romelu Lukaku scoort tegen de Saudische topclub Al-Hilal tijdens het WK voor clubs. Beeld Getty Images

Volgens Mohamed Rayhi klopt dat beeld totaal niet meer met de werkelijkheid. De Marokkaanse Nederlander voetbalde de voorbije twee seizoenen in Saudi-Arabië bij Al-Batin. “Er spelen steeds meer goede twintigers uit Zuid-Amerika en Europa. En de Saudische spelers zijn ook goed, dat hebben ze op het WK wel laten zien. Het is echt een voetbalgek land. Ik heb gespeeld in stadions met 60.000 toeschouwers in een geweldige sfeer.”

Voormalig Feyenoord-aanvoerder Karim El Ahmadi, die de voorbije vier jaar voor Al-Ittihad uitkwam, kon nauwelijks over straat in Jeddah. “De financiën speelden flink mee toen ik besloot over te stappen, maar ik heb echt een band gekregen met de fans. Ze zijn superbetrokken: mannen, vrouwen en kinderen. Je moest aan iedereen op straat verantwoording afleggen over de prestaties van je club. Die druk voelde je. Ik moest echt aan de bak. Fysiek en qua snelheid overtreft het de Eredivisie, zeker in de bloedhete zomermaanden is het loodzwaar.”

Rayhi: “Op het WK voor clubs boog Al-Hilal in de halve finale pas op het nippertje het hoofd voor Chelsea.”

El Ahmadi, inmiddels gestopt: “Ik heb het land zien groeien. Saudi-Arabië heeft de beste competitie van Azië. In steden als Jeddah en Riyad is het leven erg westers, met stranden, luxerestaurants en hotels. Echt top.”

Investeren in jeugd

Overal in de steden zijn uitingen zichtbaar van Vision 2030. Dan wil Saudi-Arabië graag het WK organiseren, samen met Egypte en Griekenland.

Rayhi: “Ik geloof oprecht dat Ronaldo ook heeft gekozen voor het plan van Saudi-Arabië. Natuurlijk, het geld is lekker, maar men wil het voetbal hier op alle vlakken ontwikkelen, ook in de breedte. In de jeugdopleidingen en in het vrouwenvoetbal wordt veel geïnvesteerd. Goede speelsters worden naar Saudi-Arabië gehaald.”

El Ahmadi, die komende week naar Jeddah reist om de hete stadsderby Al-Ittihad tegen Al-Ahly te bezoeken, snapt de stap van Ronaldo volkomen. “Wat ik krom vind, is dat men het wel oké had gevonden als hij naar Amerika was gegaan, terwijl er in Saudi-Arabië veel meer voetbalcultuur, fanbeleving en ambitie is dan daar. Met Ronaldo stopt het niet. Ze willen voor elke grote club een grote speler halen. Saudi-Arabië is nog lang niet klaar.”