‘Ronaldo: een idioot. Mourinho: abnormaal’: Real Madrid-voorzitter in problemen door gelekte tapes

Santiago Bernabéu is al 45 jaar gestorven, maar draait zich ongetwijfeld om in zijn graf. De ‘Florentino Tapes’ brengen Real-voorzitter Pérez in wel heel nauwe schoentjes. Iker Casillas en Raúl neerzetten als de grootste oplichters van Madrid. Tja. Maar nu ook Cristiano Ronaldo ‘een gestoorde idioot’ noemen en José Mourinho ‘abnormaal’. Faut le faire.

Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez kwam de afgelopen dagen steeds negatiever in de aandacht door gelekte audiotapes uit een ver verleden, waarin de preses zich eerst denigrerend uitliet over clublegendes als Iker Casillas en Raúl. Gisteren deed hij dat ook over Cristiano Ronaldo en José Mourinho – een serieus bommetje dat andermaal op de Spaanse hoofdstad werd gedropt door de nieuwssite El Confidencial.

De uitspraken over Casillas en Raúl waren flarden uit een interview dat Pérez in 2006 toestond aan journalist José Antonio Abellan, net nadat hij zes jaar voorzitter van Real Madrid was geweest en een eerste keer terugtrad. Pérez tracht de meubelen nu te redden door zijn quotes tegenover de journalist als “off the record” te catalogeren. “Uit de context gerukt.”

“Abellan heeft dat gesprek heimelijk opgenomen en tracht die tapes al vijftien jaar lang te verkopen”, klinkt het. “Wellicht is het tijdstip waarop ze nu naar buiten worden gebracht niet toevallig en heeft dit te maken met mijn rol in de plannen rond de Super League. Sowieso zijn dit allemaal losse zinnen die uit hun bredere context zijn gehaald. De zaak is in handen van mijn advocaten.”

Egoïsten

Eenvoudig zullen de raadslieden van Pérez het niet hebben om de preses van De Koninklijke uit de wind te zetten. Wat die in de ‘Florentino Tapes’ allemaal zei, laat maar zeer weinig aan de verbeelding over.

“Casillas is niet de standaarddoelman voor Real”, klonk het enkele dagen geleden. “Een van onze grootste mislukkingen. Hij is een schoothondje. Als het niet goed gaat met zijn vriendin (de journaliste Sara Carbonero, red.) dan is hij mentaal plots afwezig. Als hij meer van zichzelf zou eisen, dan zou Iker onze nummer één zijn, maar nu niet. Samen met Raúl is hij de grootste oplichter van Madrid. Raúl is zelfs nog erger. Die denkt dat hij Real Madrid is. Het zijn twee egoïstische spelers. Je kan niet op hen rekenen. Als je dat doet, stellen ze je teleur.”

Gisteren haalde El Confidencial recentere audiotapes van onder het stof, dit keer uit een gesprek dat dateert van 2012 en waarin Pérez uithaalt naar Cristiano Ronaldo en coach José Mourinho. Ronaldo was een van de eerste nieuwkomers die Pérez aanbracht bij zijn tweede ambtstermijn. “Hij is gestoord. Een zieke man, een idioot. Je denkt dat hij normaal is, maar dat is hij niet.”

Kan tellen als je het over je recordaankoop hebt. Twee jaar voor de komst van Ronaldo was José Mourinho coach geworden bij Real. Ook de Portugees en zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes moesten het ontgelden. “Jongens met een vreselijk ego”, sneerde Pérez. “Ze zijn verwend en zien de realiteit niet. Hun gezicht, met die uitdagende blik, zorgt er voor dat niemand hen mag. Mourinho is abnormaal.”

Ook uit de context gerukt?