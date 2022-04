Ronald Koeman keert na het WK in Qatar terug als bondscoach van Nederland

“Ik kijk uit naar de nieuwe samenwerking”, zei Koeman in een eerste reactie. “Een kleine anderhalf jaar geleden ben ik bepaald niet uit onvrede bij het Nederlands elftal vertrokken. Mijn verblijf voelde goed, de resultaten waren goed en de klik met de internationals was goed. We gaan straks op die ingezette weg verder. Dat staat vast voor mij.”

Van Gaal, die zondagavond bekendmaakte dat hij aan een agressieve vorm van prostaatkanker lijdt, informeerde de selectie en het bestuur van de KNVB in december al dat hij na het WK direct zou stoppen. De aanstelling van Koeman als nieuwe bondscoach staat los van de ziekte van van Gaal, aldus een woordvoerder van de KNVB.

Beeld AFP

Koeman was eerder van februari 2018 tot augustus 2020 coach van Oranje. Onder zijn leiding plaatste Nederland zich voor het eerst sinds het WK van 2014 voor een eindtoernooi, het EK van 2020. Dat toernooi werd door de coronapandemie met een jaar uitgesteld. Koeman was toen al vertrokken. Hij maakte in de zomer van 2020 de overstap naar FC Barcelona. In zijn contract bij de KNVB had de coach een clausule laten opnemen waarin stond dat hij weg mocht als Barcelona zich zou melden. In oktober van vorig jaar ontsloeg Barcelona Koeman wegens teleurstellende resultaten.

In zijn eerste periode als bondscoach speelde het Nederlands elftal twintig wedstrijden onder leiding van Koeman. Elf duels werden gewonnen, vijf eindigden er gelijk en Oranje verloor er vier. Nederland bereikte in 2019 de finale van de Nations League, waarin Portugal met 1-0 te sterk was.

Nederland is op het WK in Qatar ingedeeld in groep A met gastland Qatar, Ecuador en Senegal. Oranje speelt op 21 november de openingsmatch tegen Senegal.